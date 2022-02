Aicina balsot par 2021. gada izcilāko kolekcijas monētu

Latvijas Banka sadarbībā ar portālu "Delfi" no 2022. gada 21. februāra līdz 6. martam rīko tradicionālo sabiedrības aptauju "Latvijas gada monēta 2021". Tas ir gada nozīmīgākais notikums Latvijas monētu mākslā.

Ikviens tiek aicināts izteikt savu viedokli, kura no 2021. gadā izlaistajām kolekcijas monētām uzrunā ar māksliniecisko risinājumu, ir emocionāla, oriģināla un tematiski saistoša. Savu izvēli var izdarīt "Delfi" balsojumā šeit. Aptaujas noslēgumā notiks izloze – reģistrējušies balsojuma dalībnieki varēs laimēt kādu no 2021. gadā izlaistajām kolekcijas monētām. Aptaujas balvu fondā ir 12 monētu.

2021. gadā tika izlaistas četras kolekcijas monētas, kas stāsta par Latvijas kultūru un vispārcilvēciskām vērtībām:

Aptaujas rezultāti tiks paziņoti ne vēlāk kā 2022. gada 10. martā un publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnē bank.lv, kā arī portālā "Delfi".

Paredzēts, ka Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) ekspertu komisija LNMM direktores Māras Lāces vadībā noteiks mākslinieciskā izpildījuma ziņā izcilāko monētu.

Savukārt aptaujas ilggadējie sadarbības partneri SIA "Tilde" un Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas bibliotēkām rīko erudīcijas spēli tiešsaistē "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes" . Pieci spēles uzvarētāji balvā saņems "Brīnumu monētu".

Latvijas Banka kopš 1993. gada izlaidusi 98 lata un 44 eiro kolekcijas monētas. Kopumā Latvijas monētu veidošanā piedalījušies vairāk nekā 50 Latvijas mākslinieku.

Latvijas monētas ir augstu novērtētas visā pasaulē, saņemtas daudzas prestižas godalgas, turklāt 2010. gadā ASV numismātikas publikāciju izdevniecības Krause Publications un tās izdotā žurnāla World Coin News organizētajā konkursā "Gada monēta" (Coin of the Year) "Latvijas monēta" saņēma galveno balvu nominācijā "Gada monēta". 2015. gadā šajā konkursā par labāko nominācijā "Labākais mūsdienu notikumu atspoguļojums" (Best Contemporary Event) tika atzīta sudraba kolekcijas monēta "Baltijas ceļš". Savukārt 2018. gadā kolekcijas monēta "Nacionālais uzņēmējs" šajā konkursā tika atzīta par "Mākslinieciskāko monētu" (Most Artistic Coin). Konkursā Coin of the Year Awards (COTY) 2020. gadā Latvijas Bankas kolekcijas monēta "Medus monēta" tika atzīta par pasaules "Mākslinieciskāko monētu" un Gada monētu.

Naudas zīmju tapšanā nozīmīga loma ir Latvijas Bankas izveidotajai monētu dizaina komisijai (sākotnēji – Latvijas Bankas monētu sižetiskā risinājuma komisija), kas darbojas kopš 1993. gada 12. novembra. Kopā ar Latvijas Bankas darbiniekiem šajā komisijā strādā Latvijā pazīstami mākslas un kultūras eksperti, mākslinieki un zinātnieki.

Par "Latvijas gada monētu 2020" tika atzīta ekoloģijas tēmai veltītā kolekcijas monēta "Liepas lapa". Kopumā Latvijas Bankas un portāla "Delfi" rīkotajā sabiedrības aptaujā tika saņemts aptuveni 8000 balsojumu, t.sk. aptuveni 2800 – par monētu "Liepas lapa". Kolekcijas monētas "Liepas lapa" grafiskā dizaina autors ir arhitekts Mārcis Kalniņš, plastiskā veidojuma autore – Ligita Franckeviča, tā izgatavota Koninklijke Nederlandse Munt (Nīderlande).

Kopš 2004. gada, kad Latvijas Banka sāka rīkot šo sabiedrības aptauju, par Latvijas gada monētu atzītas "Laika monēta", "Barons Minhauzens", "Ciparu monēta", "Laika monēta II", "Laimes monēta", "Ūdens monēta", "Dzintara monēta", "Miglā asaro logs", "Sudraba pieclatnieks", "Šūpuļa monēta", "Kurzemes baroks", "Pasaku monēta I. Pieci kaķi", "Pasaku monēta II. Eža kažociņš", "Kalējs kala debesīs", "Medus monēta" un "Kaķīša dzirnavas".