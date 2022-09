Aicina piedalīties pētījumā par mārketinga nozari Latvijā

Jau otro gadu Latvijā tiek veikts padziļināts pētījums par mārketinga komunikācijas un vadības organizēšanu "Latvijas Mārketinga Vides apskats 2022", kurā īpaša uzmanība šogad tiks pievērsta izaicinājumiem ekonomikā un digitālajā telpā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pētījuma īstenotāji "Delfi Bizness", aģentūras "WKND", "Norstat" un "Flow" aicina tā īstenošanā iesaistīties ikvienu komunikācijas jomā strādājošo, aizpildot pētījuma anketu šeit. Pētījuma rezultāti būs pieejami publiski.

"Līdz pirmā pētījuma īstenošanai faktiski neeksistēja pietiekami universālu kritēriju, lai nozare iespējami objektīvi varētu izvērtēt savas ieceres, idejas un īstenotos projektus. Tādēļ tā sākotnējais mērķis bija sniegt papildu instrumentu Latvijā strādājošo uzņēmumu mārketinga vadītājiem, lai izvērtētu nozarē notiekošo un izprastu tendences tajā. Šo mērķi ir izdevies pat pārsniegt, jo mārketinga vadītāji ir atzinuši, ka šo pētījumu savām komandām dod kā obligāto lasāmvielu. Tas sniedz lielu gandarījumu par paveikto, tādēļ pētījuma turpinājums ir loģisks un nepieciešams, it īpaši ņemot vērā jauno realitāti," norāda pētījuma iniciators - reklāmas aģentūras "WKND" partneris un stratēģis Edgars Pētersons.

Pētījuma galvenais mērķis ir Latvijas mārketinga komunikācijas profesionāļiem sniegt padziļinātu ieskatu dažādu mārketinga aktivitāšu un kanālu efektivitātē, kā arī ieskatu nākotnes izaicinājumos un iespējās. Tā ietvaros tiks izvērtēts mārketinga jomā strādājošo kopējais noskaņojums, prioritārie mārketinga kanāli un tēmas, kā arī mārketinga komandu un resursu kapacitātes.

"Aģentūras ir pieradušas tīkloties, bet mārketinga vadītājiem pietrūkst platformas, kur apmainīties ar viedokļiem un dalīties idejās. Diskusiju panelis par pētījuma rezultātiem liecināja, ka šis pētījums ir lieliska bāze, lai sāktu profesionālu sarunu arī mārketinga vadītāju vidū. Ilgtermiņā tā ir iespēja veidoties sadarbībām un augt visiem kopā," turpina Pētersons.

Reaģējot uz globālajiem izaicinājumiem, analīzē šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, kā uzņēmumi gatavojas esošajiem izaicinājumiem ekonomikā, kā arī mārketinga tehnoloģiju un platformu pielietošanas praksēm.

"Pagājušajā gadā mēs redzējām ievērojamu atsaucību no nozares profesionāļiem, jo pētījumā piedalījās vairāk nekā 100 mārketinga vadītāju un stratēģiju veidotāju no visdažādākajām nozarēm. Šogad padziļināti pētīsim uzņēmumu izmantotās mārketinga tehnoloģijas, kas, mūsuprāt, ir īpaši interesants jautājums, jo viens no "Norstat" fokusiem ir inovācijas. Mūsdienās mārketinga vadītājiem dati nepieciešami un lēmumi jāpieņem aizvien operatīvāk un te talkā nāk tehnoloģijas, kas "Norstat" ļauj optimizēt ieguves procesu, lai mēs būtu ērts un noderīgs rīks ikvienam mārketinga vadītājam," uzsver "Norstat Latvia" vadītājs Jānis Benfelds.

Pētījuma īstenotāji tā rezultātus gaida ar lielu interesi un intrigu, jo pēdējie pāris gadi ir iezīmējuši būtiskas pārmaiņas mārketinga komunikācijas stratēģijās, pievēršot skrupulozu uzmanību niansēm, kas iepriekš palikušas otrajā plānā.

"Jau šobrīd redzam pirmās pazīmes, ka mārketinga komunikācijas paradigmā sācies jauns attīstības cikls. Strauji attīstoties e-komercijai, uzplauka agresīvas un ļoti uz rezultātu orientētas pieejas – būtiskākais rezultāts ir šeit, tagad un nekavējoties. Tam ir bijušas vairākas implikācijas un vairāki zīmoli zaudējuši savu unikalitāti, jo fokusējušies uz cenu kariem un rezultātu (performance) komunikācijas rīkiem, kas varbūt īstermiņā nes rezultātu, bet nav ilgtspējīgi. Līdz ar to daudzu uzņēmumu vadības komandas, arī uz eksportu orientētos uzņēmumos, arvien lielāku uzmanību pievērš arī stratēģiska līmeņa apsvērumiem komunikācijā un raugās plašāk par tiešās atdeves mērījumiem. Tieši šie uzņēmumi būs ieguvēji, jo viņu zīmoli būs interesanti, saistoši un atšķirīgi. Pārmaiņas jau notiek un esmu pārliecināts, ka jau drīzumā no vadošajiem Latvijas zīmoliem redzēsim svaigus risinājumus, kas arī noteiks kopējo toni nozarē," uzsver Andis Kulinskis, aģentūru "Media Flow" un "MBD Latvia" partneris.