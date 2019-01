Aicina pieteikties konkursam skolēniem un studentiem 'Bizness 24h'

No 1. decembra līdz 31. janvārim ir atklāta pieteikšanās konkursam "Bizness 24h". Tas ir ikgadējais biznesa simulāciju konkurss vidusskolēniem un studentiem, kura ietvaros dalībnieki var iegūt jaunas zināšanas vai pārbaudīt jau esošās par uzņēmējdarbību reālās simulācijās. Konkursu organizē Banku augstskolas sabiedriskā labuma fonds sadarbībā ar Banku augstskolu, "Nordic Training International", "Swedbank" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

Konkurss norisinās trīs kārtās – pirmā kārta, kura norisināsies jau šī gada februāra sākumā. Pēc tās tiks noteiktas 80 veiksmīgās komandas jeb 250 dalībnieki, kuri turpinās cīņu par "Biznesa Guru 2019" titulu jau pusfinālā. Taču tikai 20 prasmīgākās komandas mērosies spēkiem konkursa finālā. Kaut arī konkursa nosaukums ietver sevī 24 stundas jeb diennakti, neviena kārta nenorisinās diennakts garumā. Nosaukums ir saglabājies vēsturiski, atgādinot, ka uzņēmējdarbība un darbošanās biznesā atgādina par sevi 24 stundas diennaktī, proti, biznesam nav darba laiks, tas darbojas bez mitas.

Konkursa pirmās divas kārtas norisināsies Banku augstskolas telpās, kuru laikā komandu dalībnieki izspēlēs dažādas biznesa simulāciju spēles, pārbaudot spēkus gan individuāli, gan darbojoties kā komanda. Pēc tam sekos 3. kārta, kuras ilgums ir aptuveni mēnesis. Šī mēneša laikā dalībniekiem tiks dota iespēja konsultēties ar Latvijā atzītiem biznesmeņiem un pieredzējušiem pasniedzējiem, lai pēc iespējas labāk paveiktu fināla uzdevumu, kurš tiks turēts noslēpumā līdz tiks noskaidroti finālisti. Visbeidzot, 9. aprīlī tiks paziņota komanda, kura iegūs "Biznesa Guru 2019" titulu un galvenās balvas no pasākuma atbalstītājiem – 800 eiro naudas balvu no "Swedbank", atlaidi studijām Banku augstskolā 1500 eiro apmērā, biznesa apmācības no "Nordic Training International", kā arī citas vērtīgas sponsoru balvas.