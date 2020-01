Aicina pieteikties konkursam skolēniem un studentiem 'Bizness 24h'

Līdz 31. janvārim iespējams pieteikties ikgadējam biznesa simulāciju konkursam vidusskolēniem un studentiem “Bizness 24h”, kura ietvaros dalībnieki var iegūt jaunas zināšanas vai pārbaudīt jau esošās par uzņēmējdarbību reālās simulācijās, informē organizatori.

Konkurss norisinās 12. reizi, sniedzot iespēju 1000 Latvijas jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem izmēģināt spēkus un demonstrēt savas zināšanas dažādās biznesa simulācijās. Konkursa kopējais norises laiks sniedzas līdz divu mēnešu robežai, kuru laikā ar dažādu uzdevumu palīdzību tiks atlasīti prasmīgākie jaunie uzņēmēji, lai konkursa finālā noskaidrotu komandu, kura iegūs "Biznesa Guru 2020" titulu. Pirmā kārta norisināsies šī gada 5. februārī, pēc tās tiks noteiktas 66 veiksmīgās komandas jeb 200 dalībnieki, kuri turpinās cīņu konkursa pusfinālā. Tikai 25 prasmīgākās komandas mērosies spēkiem konkursa finālā. Konkursa nosaukums ietver sevī "24h jeb 24 stundas" – tā nosaukums ir saglabājies vēsturiski, atgādinot, ka uzņēmējdarbība un darbošanās biznesā atgādina par sevi 24 stundas diennaktī, proti, biznesam nav darba laiks, tas darbojas bez mitas.

Konkursa organizatori vēsta, ka vislielākās izmaiņas konkursa norisē šogad būs vērojamas tieši pirmās kārtas norisē. Katra dalībnieku komanda strādās pie "airBaltic" jeb uzņēmuma gadījuma izpētes (business case study) risināšanas. Komandai tiks piešķirts jautājums par uzņēmuma aktuālo problēmu. No komandām tiks sagaidīti reāli risinājumi problēmas atrisināšanai. Dalībniekiem būs nodrošināta unikāla iespēja – piedalīties konkursa pirmajā kārtā klātienē, Banku augstskolas telpās, vai attālināti, tādējādi padarot konkursu jauniešiem pieejamāku nekā līdz šim. Neatkarīgi no izvēlētā dalības veida, komandas varēs konsultēties ar jomu profesionāļiem – mentoriem, pie kuriem vērsties pēc padoma risinājuma izstrādes laikā.

Konkursa kārtu ietvaros dalībnieki varēs pārbaudīt savus spēkus, darbojoties gan individuāli, gan kā vienota komanda. Konkursa mērķis ir radīt jauniešos vēlmi un saskatīt iespējas, kā attīstīt savas biznesa idejas, tāpēc 3. kārtas ietvaros, kuras ilgums ir aptuveni mēnesis, dalībniekiem tiks sniegta iespēja strādāt pie savu ideju attīstīšanas un konsultēties ar Latvijā atzītiem uzņēmējiem un pieredzējušiem pasniedzējiem, lai pēc iespējas labāk paveiktu fināla uzdevumu, kurš tiks turēts noslēpumā līdz tiks noskaidroti finālisti. Visbeidzot, 31. martā, tiks paziņota komanda, kura iegūs "Biznesa Guru 2020" titulu un galvenās balvas no pasākuma atbalstītājiem – 800 eiro naudas balvu no "Swedbank", atlaidi studijām Banku augstskolā 1500 eiro apmērā, biznesa apmācības no "Nordic Training International", kā arī citas vērtīgas sponsoru balvas.

Konkursu organizē Banku augstskolas studējošo pašpārvalde sadarbībā ar Banku augstskolu, "Nordic Training International" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, "Swedbank" un "airBaltic".

Pieteikšanās konkursam norisinās kopš 1. decembra un ilgs līdz 31. janvārim konkursa mājaslapā. Papildu informāciju iespējams atrast konkursa mājaslapā vai "Facebook" lapā.