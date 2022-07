Aigars Kesenfelds – patiesais labuma guvējs vairāk nekā simts uzņēmumos

Šogad pirmajā pusgadā reģistrēti jau 44 jauni uzņēmumi, kuros patiesā guvēja statuss ir uzņēmējam Aigaram Kesenfeldam, liecina "Lursoft" pētījuma dati. Tie arī atklāj, ka Aigars Kesenfelds šobrīd ir vienīgais uzņēmējs Latvijā, kuram patiesā labuma guvēja statuss vienlaikus reģistrēts vairāk nekā simts uzņēmumos.

"Lursoft" izpētījis, ka šo uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls pārsniedz 114 miljonus eiro.

Pamatkapitāla apjoma ziņā lielākais uzņēmums, kura patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds, ir pirms trim gadiem reģistrētais holdings SIA "Alppes Capital", kas līdz aizvadītā gada decembrim bija zināms ar nosaukumu SIA "AK Family Investments". Holdingam šobrīd reģistrēta dalība septiņos uzņēmumos, tostarp SIA "Wash and Drive", kas 2020. gadā apgrozīja 1,49 miljonus eiro un nopelnīja 35,55 tūkstošus eiro. Pārskatu par 2021. gadu uzņēmums vēl nav iesniedzis. Tāpat arī SIA "Alppes Capital" pieder 80% kapitāldaļu jaunuzņēmumā SIA "Sell.xyz", kas šogad pirmssēklas investīciju raundā piesaistījis 1,5 miljonus eiro. Uzņēmums piedāvā pilnībā automatizētus tiešās piegādes pakalpojumus pēc pieprasījuma trīs produktu kategorijās: apģērbs, kosmētika un uztura bagātinātāji. Platforma piedāvā izveidot savu kosmētikas, apģērbu vai uztura bagātinātāju līniju, izmantojot produkta etiķeti un iepakojuma dizainu.

Apgrozījuma ziņā lielākais uzņēmums, kura patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds, ir AS "DelfinGroup". Pērn tā apgrozījums sasniedza 22,19 miljonus eiro, savukārt peļņa – 3,26 miljonus eiro. "DelfinGroup" koncerna apgrozījums 2021. gadā bija 25,5 miljoni eiro. "Apgrozījuma un rentabilitātes pieaugumu galvenokārt veicināja stabilais patēriņa kreditēšanas un preču tirdzniecības kāpums digitālajos kanālos," vadības ziņojumā norādījis AS "DelfinGroup". Pagājušajā gadā AS "DelfinGroup" izsniedza jaunus kredītus 52,2 miljonu eiro apmērā, nodrošinot aizdevumu izsniegšanas pieaugumu par 9%. "Lursoft" dati rāda, ka AS "DelfinGroup" šobrīd reģistrētas 97 aktīvas struktūrvienības – "Banknote" veikali.

73 no 101 uzņēmuma, kura patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds, nodarbojas ar finanšu pakalpojumu darbībām. Liels skaits šīs nozares uzņēmumu reģistrēts šogad, jo, kā parāda "Lursoft" dati, 2022. gadā reģistrēti 43 jauni uzņēmumi "Mintos Finance", katram no tiem piešķirot numerāciju. Šo uzņēmumu kapitāldaļu turētājs ir 2018. gadā dibinātais holdings SIA "Mintos Capital Management". Vēl viens finanšu pakalpojumu nozarē strādājošs uzņēmums, kura patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds, ir pirms diviem gadiem reģistrētais AS "Dali Dali".

Lai arī pārskatus vēl nav iesnieguši visi Aigaram Kesenfeldam piederošie uzņēmumi, pārskatus iesniegušo uzņēmumu apgrozījums jau pārsniedz 2020. gada kopējo rezultātu. "Lursoft" apkopotā informācija atklāj, ka aizvadītajā gadā šie uzņēmumi kopā apgrozījuši vairāk nekā 114 miljonus eiro, savukārt to peļņa pēc nodokļiem bijusi nepilni 55 miljoni eiro.

Senākais uzņēmums, kura patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds, ir 1991. gadā reģistrētais SIA "ViziaFinance", kas savulaik bija zināms kā "Rīgas Lombards", vēlākos gados arī kā SIA "Banknote" un SIA "MoneyMetro". Līdz 2015. gada februārim uzņēmuma īpašnieks bija Rīgas dome, savukārt, sākot ar 2015. gada februāri, par jauno kapitāldaļu turētāju kļuvis tagadējais AS "DelfinGroup".

Vēl viens uzņēmējs, kas jau ierasti atrodas patieso labuma guvēju sarakstu galvgalī, ir Alvis Krasovskis. "Lursoft" apkopotie dati atklāj, ka pēdējā pusgada laikā uzņēmumu, kuru patiesais labuma guvējs ir Alvis Krasovskis, skaits audzis par trim. Šobrīd uzņēmējam patiesā labuma guvēja statuss reģistrēts 60 uzņēmumos. Vairāk nekā puse no tiem saistīti ar nekustamo īpašumu jomu un zīmolu "Realto". Lielākais no tiem ir SIA "Mūkusalas Biznesa Centrs", kas 2021. gadā apgrozīja 3,53 miljonus eiro un nopelnīja 416,72 tūkstošus eiro. Pārskata gadā uzņēmums turpināja savu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un telpu iznomāšanu. Pagājušajā gadā arī SIA "Mūkusalas Biznesa Centrs" uzsāka vairākus jaunus attīstības projektus, no kuriem lielākais ir "Zeiss biroji" ēkas būvniecība ar kopējo platību 5,6 tūkst. m2 apmērā.

Vienlaikus Alvis Krasovskis izvērsis biznesu arī citās uzņēmējdarbības jomās. Apgrozījuma ziņā lielākais uzņēmums, kurā Alvis Krasovskis reģistrēts kā patiesais labuma guvējs, ir SIA "Banderi S.IDE", kam pieder vairāki "Elvi" un "Alkoutlet" veikali visā Latvijā. Kopumā uzņēmumam šobrīd reģistrētas 34 aktīvas struktūrvienības. "Lursoft" pieejamais gada pārskats rāda, ka 2021. gadā mazumtirgotājs apgrozīja 17,87 miljonus eiro un nopelnīja 362,04 tūkstošus eiro. SIA "Banderi S.IDE" pagājušajā gadā ar darba vietām nodrošināja 185 darbiniekus. Uzņēmumos, kuru patiesais labuma guvējs ir Alvis Krasovskis, pērn kopumā strādāja 414 darbinieki. Nodokļu maksājumos šie uzņēmumi 2021. gadā samaksājuši 4 miljonus eiro.

Pēc tam, kad 2019. gadā "Skonto" grupas uzņēmumu vadību no Gunta Rāvja pārņēma viņa dēls Rihards Rāvis, kurš vienlaikus kļuva arī par grupas uzņēmumu kapitāla daļu turētāju, jaunais uzņēmējs atrodams arī patieso labuma guvēju sarakstu galvgalī. Šobrīd Rihards Rāvis ir patiesais labuma guvējs 50 uzņēmumos. Šie uzņēmumi aptver ne tikai būvniecības nozari, bet arī darbības ar nekustamo īpašumu, finanšu pakalpojumu u.c. jomas. Lielākais to vidū pēc apgrozījuma 2020. gadā ir SIA "Latvijas Energoceltnieks", kas aizpērn apgrozīja nepilnu 51 miljonu eiro. "Lursoft" pieejamā informācija liecina, ka ne pērn, ne arī šogad SIA "Latvijas Energoceltnieks" nav uzvarējis nevienā publisko iepirkumu konkursā. Pēdējais uzņēmuma uzvarētais konkurss bijis 2020. gada novembrī, kad tas kopā ar SIA "Reck" uzvarēja AS "Augstsprieguma tīkls" 5,28 miljonus eiro vērtajā iepirkumā par nepieciešamo materiālu piegādi un 330 kV gaisvadu līnijas "Salaspils" – a/st. "Aizkraukle" dzelzsbetona balstu maiņu.

Patieso labuma guvēju saraksta 6. – 8. pozīciju kopā ar Nerijus Numa un Robertu Tavjevu dala arī apcietinājumā esošais uzņēmējs Mihails Uļmans, kurš ir aizdomās turētais maksātnespējas administratora un advokāta Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā.

"Lursoft" izpētījis, ka vairāk nekā puse no visiem uzņēmumiem, kuros patiesais labuma guvējs ir Mihails Uļmans, saistīti ar nekustamo īpašumu jomu. Lielākais to vidū ir SIA "Dzintarkrasta priedes", kuram 2020. gads bijis pirmais kopš tā reģistrēšanas, kad tas guvis peļņu. Aizpērn uzņēmums nopelnīja 1,3 miljonus eiro. Uzņēmumu, kuru patiesais labuma guvējs ir Mihails Uļmans, kopējā peļņa 2020. gadā sasniedza 3,5 miljonus eiro. Pelnošākais bijis holdinguzņēmums SIA "Grogs", kas pēc nodokļu nomaksas guva 2,29 miljonu eiro peļņu. Vienlaikus "Lursoft" norāda, ka ne visi uzņēmumi strādājuši ar pozitīvu rezultātu. Tā, piemēram, akvakultūru uzņēmuma SIA "Akva Agro" zaudējumi 2020. gadā sasniedza 1,24 miljonus eiro. Pārskatu par 2021. gadu uzņēmums vēl nav iesniedzis.

"Lursoft" dati atklāj, ka Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvalde šogad jūnijā piemērojusi arestus Mihaila Uļmana kapitāldaļām uzņēmumos, lai nodrošinātu procesuālo izdevumu, cietušam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu, kā arī iespējamo mantas konfiskāciju kā papildsodu.

TOP 10 lielāko patieso labuma guvēju sarakstā atrodami arī trīs ārvalstnieki. Augstākajā pozīcijā atrodas Nerijus Numa, kurš šobrīd ir patiesais labuma guvējs 45 Latvijā reģistrētos uzņēmumos. Uzņēmējam pieder mazumtirdzniecības tīkls "Maxima", viņš arī ir patiesais labuma guvējs aptieku tīklam SIA "Euroaptieka Farmācija", medikamentu tirdzniecības uzņēmumam internetā SIA "Azeta" u.c. Kopumā šo uzņēmumu apgrozījums 2021. gadā pārsniedza 1 miljardu eiro. Uzņēmumos, kuru patiesais labuma guvējs ir Nerijus Numa, pērn bija nodarbināti teju deviņi tūkstoši darbinieku.

Patieso labuma guvēju saraksta galvgalī atrodams arī Džordžs Rors (George Rohr) no ASV un Moriss Tabasiniks (Moris Tabacinic) no Austrijas. Abi kopā ir patiesie labuma guvēji vairākiem nekustamo īpašumu uzņēmumiem, tostarp SIA "Mežaparka Rezidences", SIA "Kaivas dzīvokļu kvartāls" u.c.

