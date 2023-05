'Air Baltic Corporation' zaudējumi sarukuši līdz 53 miljoniem eiro

AS "Air Baltic Corporation" apgrozījums 2022. gadā palielinājies līdz 493,83 miljoniem eiro, savukārt zaudējumi sarukuši līdz 53 miljoniem eiro, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"airBaltic" grupā ietilpst gan mātes uzņēmums AS "Air Baltic Corporation", gan SIA "Air Baltic Training", SIA "Baltijas Kravu Centrs" un AS "Aviation Crew Resources".

Balstoties uz "Lursoft" pieejamo informāciju, AS "Air Baltic Corporation" ar zaudējumiem strādājusi pēdējos četrus gadus. "Air Baltic Corporation" konsolidētie ieņēmumi pērn sasniedza 500,2 miljonus eiro, kas ir par 145% vairāk nekā 2021. gadā un tikai par 2% mazāk nekā 2019. gadā.

2022. gadā uz AS "Air Baltic Corporation" darbību negatīvu ietekmi atstāja vairāki faktori, tostarp Covid-19 Omicron izplatība un joprojām saistībā ar pandēmiju spēkā esošie ierobežojumi 2022. gada pirmajā ceturksnī, Krievijas iebrukums Ukrainā un tam sekojošo notikumu ietekme uz uzņēmuma darbību un degvielas izmaksām, kā arī ievērojams lidmašīnu dzinēju trūkums.

Pērn AS "Air Baltic Corporation" pārvadāja 3,34 miljonus pasažieru, liecina gada pārskata informācija. 2021. gadā uzņēmums pārvadāja 1,63 miljonus pasažieru, 2020. gadā – 1,34 miljonus, savukārt 2019. gadā – 5,05 miljonus pasažieru.

Pagājušajā gada beigās koncerna uzņēmumi nodarbināja vairāk nekā 2,1 tūkstoti cilvēku, kas ir par 38% vairāk nekā gadu iepriekš. No tiem 1,47 tūkstoši strādāja AS "Air Baltic Corporation". "Darbinieku skaita pieaugumu ietekmēja pieaugošais lidojumu apjoms salīdzinājumā ar 2021. gadu, kā arī cerības uz turpmāku tirgus atveseļošanos un plānotais lidmašīnu skaita pieaugums 2023. gadā," norādījusi AS "Air Baltic Corporation".

Aizvadītajā gadā uzņēmums nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 27,04 miljonus eiro, no tiem 16,76 miljonus eiro veidoja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 9,42 miljonus eiro – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.