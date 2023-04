'Air Baltic Training' vēl vienu gadu strādājis ar zaudējumiem

SIA "Air Baltic Training" apgrozījums 2022. gadā, salīdzinot ar 2021. gadu, audzis par 15,2%, sasniedzot 2,53 milj. eiro. Vienlaikus arī palielinājušies uzņēmuma zaudējumi, kas pieauguši līdz 1,04 milj. eiro. Ar zaudējumiem uzņēmums strādājis pēdējos trīs gadus, liecina "Lursoft" Multi atskaites dati.

SIA "Air Baltic Training" savā iesniegtajā pārskatā norāda, ka tā finanšu rezultātus 2022. gadā ietekmēja vairāki faktori. To vidū Covid-19 pandēmijas izplatība un ar to saistītie ceļošanas un apmācību ierobežojumi pagājušā gada 1. ceturksnī, enerģijas cenu pieaugums un to ietekme uz ekspluatācijas izmaksām, kā arī Krievijas iebrukums Ukrainā un tam sekojošā ietekme uz uzņēmuma komercdarbību saistībā ar Ukrainas klientu zaudēšanu un vairāku klientu apmācību līgumu atcelšanu drošības apsvērumu dēļ.

Ņemot vērā šos faktorus, SIA "Air Baltic Training" sākotnējās pilotu apmācību programmas studentu skaits nesasniedza optimumu – 100 studentus. Šis apstāklis negatīvi ietekmēja kopējos gada ieņēmumus par gandrīz vienu milj. eiro.

SIA "Air Baltic Training" diversifikācijas plānu ietvaros uzņēmums 2022. gadā veiksmīgi palielināja papildu ieņēmumus no gaisa kuģu apkopes mācībām. Jānorāda, ka SIA "Air Baltic Training" un PIKC Liepājas Valsts Tehnikums kopīgi izveidotā programma sasniegusi plānoto – 2022. gada septembrī mācības sāka 50 audzēkņi. Šīs programmas absolventi nākotnē palīdzēs nodrošināt pastāvīgu kvalificētu aviācijas tehniķu piedāvājumu gan SIA "Air Baltic Training", gan arī mātes uzņēmumam AS "Air Baltic Corporation".

2022. gadā bija vērojamas pazīmes, kas liecina par aviācijas tirgus atgūšanos no pandēmijas. SIA "Air Baltic Training" ir pārliecināts, ka pozitīvā biznesa attīstība tiks turpināta arī 2023. gadā.

"Pēc Starptautiskās Aviācijas transporta asociācijas datiem jau nākamajā gadā pieaugs pieprasījums pēc komercpilotiem, jo daļa no iepriekš atbrīvotajiem pilotiem neatgriežas iepriekšējā darbā. Tas radīs papildu pieprasījumu pēc pilotu apmācībām," iesniegtajā vadības ziņojumā norādījis SIA "Air Baltic Training".

Uzņēmums sagaida, ka Pilotu akadēmijas sākotnējā pilotu apmācības programma pieaugs no pašreizējiem 68 studentiem līdz aptuveni 100 studējošajiem 2023. gada beigās.