'airBaltic' 2020. gadā pārvadājusi par 73% mazāk pasažieru

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" 2020. gadā pārvadājusi 1 340 000 pasažieru jeb par 73% mazāk nekā pirms gada. Lidsabiedrība 2020. gadā no visām trim Baltijas valstīm veikusi 22 300 lidojumu, informē uzņēmums.

"2020. gads ieies vēsturē kā grūtākais gads, kādu piedzīvojusi komerciālā aviācija. Gada lielāko daļu mēs spējām saglabāt būtisko savienojamību no Rīgas un Baltijas. Neskatoties uz to, ievērojama IKP krituma daļa reģionā saistāma ar to, ka mums bija ierobežotas iespējas veikt lidojumus. Baltijas reģiona nākotnes attīstībai ir ļoti svarīgi, lai pēc veiksmīgas pandēmijas kontroles "airBaltic" atgrieztos uz sava izaugsmes ceļa," teic "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss).

"2020. gada laikā mēs noteikti esam piedzīvojuši grūtākos izaicinājumus, taču ar milzīgiem centieniem un smagu darbu esam nodrošinājuši, ka "airBaltic" paliek un turpina darbību. Esam noteikuši skaidru apņemšanos – atkal augt virs iepriekšējā darbības līmeņa. Mūsu vīzija paredz, ka "airBaltic" kļūs par ilgtspējīgu pārvadātāju Eiropas Savienības aviācijas tirgū," piebilst Gauss.

Šobrīd "airBaltic" veic tiešos lidojumus no Rīgas, Tallinas un Viļņas uz dažādiem Eiropas biznesa centriem un atpūtas galamērķiem.