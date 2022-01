'airBaltic' 2021. gadā darbā pieņēma 559 darbiniekus

Ņemot vērā aviācijas tirgus atlabšanu, Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" 2021. gadā kopumā darbā pieņēma 559 cilvēkus, tostarp 162 bijušos uzņēmuma darbiniekus, ar kuriem tika atjaunotas darba attiecības, ziņo aviokompānijas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Nodrošinot labāko savienojamību uz un no Baltijas reģiona, pērn mēs varējām mūsu darbinieku komandu papildināt ar kopumā 559 motivētiem profesionāļiem. Tas noteikti ir palīdzējis Latvijai tās ceļā uz atlabšanu no pandēmijas radītās ekonomiskās ietekmes. Mūsu flotei šogad pievienosies vēl vairākas lidmašīnas, līdz ar to mums nākotnē būs nepieciešami papildu darbinieki," komentē "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss.

"airBaltic" 2021. gadā darbā pieņēma 239 operatīvos un apkopes darbiniekus, 174 lidmašīnu apkalpes locekļus un 62 pilotus. Šobrīd uzņēmumā kopumā strādā 1 558 darbinieki.

Uzņēmumā norāda, ka "airBaltic" turpina aktīvi palielināt strādājošo skaitu, un šobrīd uzņēmumā ir vairāk nekā 40 brīvu vakanču, bet kopumā iecerēts papildus nodarbināt vairāk nekā 400 cilvēku.

"airBaltic" savieno Baltijas reģionu ar vairāk nekā 70 galamērķiem Eiropā, Tuvajos Austrumos un NVS. Kā norāda aviokompānijas pārstāvji: "Pēdējos 25 gados "airBaltic" kļuvusi par spēcīgu, rentablu un starptautiski atzītu lidsabiedrību. airBaltic ir visatpazīstamākais Latvijas starptautiskais zīmols un nodrošina vairāk nekā 2,5% no Latvijas IKP." "airBaltic" veic lidojumus ar 32 Airbus A220-300 lidmašīnām.

Aviācijas nozare netieši nodrošina gandrīz 30 000 darbavietu Latvijā, miljoniem cilvēku Rīgu izmanto kā tranzīta maršrutu, bet vēl vairāk cilvēku ierodas Latvijā.