'airBaltic' akcijas tuvāko gadu laikā varētu kotēt biržā

Tuvāko gadu laikā nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" akcijas varētu kotēt biržā, ja finanšu rādītāji būtu atbilstoši plānam un akcionāri pieņemtu šādu lēmumu, stāstīja "airBaltic" valdes priekšsēdētājs Martins Gauss.

Viņš teica, ka par to ir runāts jau iepriekš, turklāt akcionāri to apspriež kā vienu no kapitāla piesaistes iespējām. Gauss uzsvēra, ka "airBaltic" pēdējos divos gados ir ļoti strauji attīstījies un starptautiski ir pazīstams kā spēcīgs zīmols.

"Tas ir saistīts arī ar mūsu aktivitātēm attiecībā uz jaunajiem lidaparātiem "Airbus A220-300", tostarp dalību aviācijas izstādēs, kā arī mūsu aktivitātēm dažādos sociālajos tīklos. Tāda izmēra kompānijai, kāda ir "airBaltic", tas nozīmē ļoti daudz sekotāju. Tā teikt, tiekam apspriesti visā pasaulē, vienlaikus tas uzreiz nenozīmē pārdotas biļetes. Mūsu jaunās lidmašīnas tiek labi novērtētas, jo tās ir videi draudzīgākas u.tml., līdz ar to mums ir daudz iespēju par tām runāt. Investīciju bankas mums saka, ka mēs būtu labs kandidāts dalībai akciju tirgū. Vienlaikus ar to nepietiek, mums ir jāuzrāda arī atbilstoši finanšu rādītāji, izaugsme un jābūt arī stāstam. Stāsts mums ir, augam atbilstoši biznesa plānam "Destination 2025", mums ir jāparāda, ka ilgtermiņā esam dzīvotspējīgi un finanšu pasaule mums tic. Tad varam startēt biržā, ja akcionāri izvēlēsies šo ceļu," pauda Gauss.

Viņš gan norādīja arī, ka atrašanās publiskajā akciju tirgū kompānijai arī rada zināmu spiedienu. "Attiecīgi ir jāsaprot, ka, atrodoties publiskajā tirgū, esi pakļauts dažādiem finanšu pasaules notikumiem, kurus nevari ietekmēt. Cilvēki vairs neskatās uz tevi un nesaka, ka labi dari savu darbu, akciju cenas ietekmē tik daudz dažādu faktoru, pār kuriem tev nav nekādas kontroles," stāstīja "airBaltic" vadītājs, piebilstot, ka tas ir viens no darbības biržā mīnusiem, un tas akcionāriem arī būs jāizvērtē.

Gauss uzsvēra, ka pagaidām vēl ir par agru "airBaltic" startēt biržā. "Vēl ir jāsasniedz vairāk mērķu, lai akciju emisija būtu ļoti veiksmīga. Līdz ar jaunajiem lidaparātiem pieaug mūsu kapacitāte, un tas mums ir jāizmanto, lai sasniegtu biznesa plānā izvirzītos mērķus. Ja atbilstoši plānam mums izdotos sasniegt 1,5 miljardu eiro apgrozījumu, tad kompānija droši vien būtu lielisks kandidāts biržai," pauda lidsabiedrības valdes priekšsēdētājs.

Uz jautājumu, vai tas varētu notikt tikai pēc 2025.gada, Gauss atbildēja noraidoši, paskaidrojot, ka tehniski veikt akciju emisiju var ļoti ātri - arī gada laikā, bet, viņaprāt, tas būtu par ātru.

"Iespējams, 2021. vai 2022.gads varētu būt labs, lai to darītu, ja mūsu rādītāji atbildīs plānotajam. Pretējā gadījumā investori nevēlēsies investēt kompānijā, kas nepilda savus mērķus. Vārdu sakot, "airBaltic" IPO jeb sākotnējais publiskais piedāvājums ir viena no nākotnes iespējām, tas droši vien būtu lielākais Baltijā, ja mēs to darītu šeit. Tas savā ziņā būtu arī reģiona ekonomikas izaugsmes rādītājs," skaidroja Gauss.

Jautāts, cik liela ir varbūtība, ka "airBaltic" akcijas tiks kotētas biržā, viņš teica, ka to nevar komentēt, jo tas būs akcionāru lēmums, vai tas ir vai nav jādara. "To analizēs investīciju baņķieri. Diskusijas ar viņiem par to jau ir bijušas, un viņi ir apliecinājuši, ka tas būtu iespējams, bet to nedrīkst darīt sasteigti, citādi ir gaidāma izgāšanās. Arī sabiedrībai un medijiem ir jātic šai kompānijai un jāuzskata, ka akciju emisija ir pareizs solis," teica "airBaltic" vadītājs.

Savukārt uz jautājumu, vai jaunais satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) atbalsta šādu ideju, Gauss norādīja, ka ministrs ir ļoti moderns. "Viņš ir publiski izteicies, ka šādu iespēju valdība varētu apsvērt. Es domāju, ja analītiskie izvērtējumi liecinās, ka tādējādi valsts būs ieguvēja, lēmums varētu būt pozitīvs. Turklāt valsts joprojām varētu saglabāt kontrolpaketi, tādējādi sev garantējot, ka aviokompānijas attīstība turpinās notikt atbilstoši plānam," stāstīja "airBaltic" vadītājs.

Satiksmes ministrs Linkaits aģentūrai LETA pauda, ka atbalstītu "airBaltic" kotēšanos biržā, turklāt viņš neizslēdz iespēju, ka tas notiks tuvāko gadu laikā.

"Manuprāt, "airBaltic" ir veicis labus priekšdarbus, lai būtu viens no tiem nedaudzajiem Latvijas uzņēmumiem, kuriem ir iespējas kotēties ārvalstu biržās. Tas izaugsmes un veiksmes stāsts, kas patlaban "airBaltic" ir un biznesa plāns 2020.-2025. ļauj tam veidot labu stāstu investoriem, piesaistīt investorus caur fondu biržu, tā kā es neizslēdzu šādu iespēju, ka nākotnē "airBaltic" varēs kotēties biržā," teica ministrs.