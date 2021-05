Pēc Latvijas valdības lēmuma un oficiālas rekomendācijas saņemšanas no Latvijas Civilās aviācijas aģentūras Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" atceļ visus lidojumus no Rīgas uz Minsku no 2021. gada 27. maija līdz turpmākam paziņojumam, informē aviokompānija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šī situācija ietekmē kopumā 126 lidojumus starp Rīgu un Minsku līdz oktobra beigām. Šajā vasaras sezonā "airBaltic" bija ieplānojusi starp Rīgu un Minsku piedāvāt līdz pat trim lidojumiem nedēļā.

Jau kopš 23. maija "airBaltic" piesardzības nolūkos izvairās no ielidošanas Baltkrievijas gaisa telpā. Saskaņā ar oficiālo rekomendāciju "airBaltic" līdz oktobra beigām izvairīsies veikt lidojumus Baltkrievijas gaisa telpā. Tas ietekmēs vairāk nekā 1500 lidojumu.

Lidsabiedrība sazināsies ar visiem pasažieriem, kurus ietekmē šīs izmaiņas, nosūtot e-pastu. Ja lidojums atcelts, "airBaltic" piedāvā pasažieriem iespēju mainīt biļetes datumu vai maršrutu. Turklāt, ja lidojums tiek atcelts, pasažieri var izvēlēties arī pieprasīt naudas atmaksu dāvanu kupona vai bankas pārskaitījuma veidā.

Jau ziņots, ka, reaģējot uz Baltkrievijas varas iestāžu rīcību, pārtverot un piespiedu kārtā nosēdinot Minskas lidostā "Ryanair" civilo pasažieru gaisa kuģi, Latvijas valdība šovakar nolēmusi noteikt ierobežojumus Baltkrievijā reģistrētiem aviopārvadātājiem izsniegt lidojumu atļaujas un līdz ar to ielidot Latvijas gaisa telpā un izmantot Latvijas lidostas, informē Satiksmes ministrija (SM).