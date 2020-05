'airBaltic' atsāk lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem, Minheni un Berlīni

Ar Satiksmes ministrijas speciālo atļauju "airBaltic" 2020. gada 25. maijā atsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem un Minheni, bet no 2020. gada 1. jūnija lidojumus no Rīgas uz Berlīni, informē aviokompānija.

18. maijā "airBaltic" atsāka lidojumus no Rīgas uz Tallinu un Viļņu. Lidsabiedrība katru dienu veic arī speciālos lidojumus uz Frankfurti un Oslo. Papildu tam no Tallinas "airBaltic" atsāk lidojumus uz Amsterdamu, Kopenhāgenu, Oslo un Viļņu.

"Mēs piedāvājam vislabāko savienojamību uz un no Baltijas valstīm. Tagad mēs atgriežamies ar noteiktu mērķi saglabāt mūsu pozīcijas reģionā. Ņemot vērā mūsu fokusu uz vienotu "Airbus A220-300" floti, mēs esam labā pozīcijā, atsākot lidojumus," vērtē "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss).

"Mūsu pasažieru, darbinieku un sabiedrības veselība un drošība ir galvenā prioritāte. Lidojumos visi mūsu pasažieri ir nodrošināti ar sejas masku un dezinfekcijas salvetēm. Mēs sekojam līdzi atbildīgo iestāžu rekomendācijām mūsu lidojumos," papildina Gauss.

Pasažieriem pirms ceļojuma ir jāpārbauda ceļojuma noteikumus un lidostu ierobežojumus oficiālajās vietnēs vai vietējās vēstniecībās. Noteikumi strauji mainās un atšķiras dažādās valstīs, tāpēc vienmēr jāpārliecinās par jaunāko informāciju.