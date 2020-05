'airBaltic' atsāks lidojumus no Rīgas uz Amsterdamu, Hamburgu, Vīni un Diseldorfu

Ar Satiksmes ministrijas atļauju "airBaltic" 25. maijā atsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Amsterdamu, savukārt no 1. jūnija – Hamburgu, 8. jūnija – Vīni un no 9. jūnija – Diseldorfu, portālu "Delfi" informēja aviokompānijā.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Mēs piedāvājam vislabāko savienojamību uz un no Baltijas valstīm. Līdz 9. jūnijam mēs savienosim Baltiju ar vairāk nekā desmit galamērķiem Eiropā. Ņemot vērā mūsu fokusu uz vienotu Airbus A220-300 floti, mēs esam labā pozīcijā, lai atsāktu lidojumus."

Lidojumos visi pasažieri tiks nodrošināti ar sejas masku un dezinfekcijas salvetēm.

18. maijā "airBaltic" atsāka lidojumus no Rīgas uz Tallinu un Viļņu. Lidsabiedrība katru dienu veic arī speciālos lidojumus uz Frankfurti un Oslo. Papildus tam "airBaltic" atsāks lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem, Minheni un Berlīni.

Pasažieriem pirms ceļojuma ir jāpārbauda ceļojuma noteikumus un lidostu ierobežojumus oficiālajās vietnēs vai vietējās vēstniecībās. Noteikumi strauji mainās un atšķiras dažādās valstīs, tāpēc pasažieriem vienmēr jāpārliecinās, ka viņi ir iepazinušies ar jaunāko informāciju.

Pilns lidojumu grafiks un biļetes būs drīzumā pieejamas "airBaltic" mājaslapā. Papildus tam ir pieejams pagaidu piedāvājums, kas sniedz iespēju jaunajām rezervācijām, kas veiktas līdz 2020. gada 31. maijam, mainīt lidojuma datumu bez maksas. Tikai viena datuma maiņa ir atļauta.