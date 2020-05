'airBaltic' atsāks lidojumus no Tallinas uz vairākiem maršrutiem

Pēc visu nepieciešamo atļauju saņemšanas "airBaltic" 18. maijā sāks tiešos lidojumus no Tallinas uz Amsterdamu, Kopenhāgenu, Oslo, savukārt no 25. maija uz Viļņu. "airBaltic" ir gatava atsākt lidojumus no starptautiskās lidostas Rīga, tiklīdz tiks saņemta atļauja no atbildīgajām iestādēm, portālu "Delfi" informēja aviokompānijā.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Pirms krīzes mēs bijām vadošais pārvadātājs Tallinā, nodrošinot vislabāko savienojamību mūsu Igaunijas pasažieriem. Tagad mēs atgriežamies ar noteiktu mērķi saglabāt mūsu pozīcijas Igaunijā un Baltijā. Ņemot vērā mūsu fokusu uz vienotu Airbus A220-300 floti, mēs esam labā pozīcijā, lai atsāktu darbību Tallinā."

Viņš norāda, kad tiks atsākti lidojumi, visiem pasažieriem tiks nodrošinātas sejas maskas un dezinfekcijas salvetes.

Pilns lidojumu grafiks un biļetes būs pieejamas drīzumā "airBaltic" mājaslapā.

Papildus tam ir pieejams pagaidu piedāvājums, kas sniedz iespēju jaunajām rezervācijām, kas veiktas līdz 2020. gada 31. maijam, mainīt lidojuma datumu bez maksas. Ir atļauta tikai viena datuma maiņa.

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā izsludināta ārkārtējā situācija. Valdība ceturtdien, 7. maijā, lēmusi pagarināt to līdz 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Vienlaikus lemts par virknes ierobežojumu mazināšanu laikā no 12. maija.