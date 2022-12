'airBaltic' nākamgad plāno pārsniegt 600 miljonu eiro ieņēmumus

Nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" 2023.gadā plāno pārsniegt 600 miljonu eiro ieņēmumus, kas būtu par 45% vairāk nekā šogad, norādīja "airBaltic" pārstāvji.

Kā skaidroja lidsabiedrībā, prognozes liecina, ka 2023. gadā aviācijas industrija turpinās strauju pēcpandēmijas atlabšanu.

Nākamgad lidsabiedrība "airBaltic" plāno 45% ienākumu pieaugumu, kopumā ieņēmumiem pārsniedzot 600 miljonus eiro. "Uzņēmums turpinās palielināties - gan lidmašīnu skaita, gan pārvadāto pasažieru, gan izpildīto lidojumu, gan galamērķu skaita ziņā," pauda uzņēmuma pārstāvji, piebilstot, ka 2023.gada "airBaltic" stratēģija balstās ienākumu un izdevumu pozīciju izlīdzināšanā, tomēr arī šeit jāņem vērā ģeopolitiskā situācija.

"airBaltic" pārstāvji arī izteica cerību par veiksmīgu un atbalstošu sadarbību ar jauno satiksmes ministru un valdību kopumā.

Plānots, ka 2023.gadā lidsabiedrība saņems vēl deviņas jaunas "Airbus A220-300" lidmašīnas un apkalpos 101 galamērķi - 70 no Rīgas, 13 no Tallinas, 11 no Viļņas un astoņus no Tamperes. Tai skaitā tiks piedāvāti 18 jauni galamērķi - 10 no Rīgas, kā arī pa četriem no Tallinas un Viļņas.

Lidsabiedrības pārstāvji arī norādīja, ka šobrīd "airBaltic" strādā vairāk nekā 2100 darbinieki, kas ir rekordaugsts rādītājs, un nākamgad arī cilvēkresursu ziņā plānots turpināt izaugsmi.

Jau ziņots, ka "airBaltic" apgrozījums pagājušajā gadā bija 204,1 miljons eiro, kas ir par 41% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 49% un bija 135,7 miljoni eiro.

Latvijas valstij pieder 96,14% balsstiesību "airBaltic" kapitālā, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 3,86%.