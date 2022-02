'airBaltic' pagarina lidojumu apturēšanu uz Krieviju

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" paziņojusi, ka paaugstināto risku un noteikto ierobežojumu dēļ līdz 2022. gada maija beigām tiek atcelti reisi uz un no Krievijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iepriekš "airBaltic atcēla visus reisus uz un no Krievijas līdz 26. martam. Tāpat saistībā ar gaisa telpas slēgšanu civilajai aviācijai visas aviokompānijas apturējušas lidojumus no Rīgas uz un no Ukrainas.

Jau vēstīts, ka Krievija slēgusi savu gaisa telpu Baltijas valstu un Slovēnijas lidsabiedrībām, jo šīs valstis slēgušas savu gaisa telpu Krievijas aviokompānijām, pavēstījusi Krievijas federālā gaisa transporta aģentūra "Rosaviacija". "Saistībā ar Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas un Igaunijas aviācijas iestāžu nedraudzīgajiem lēmumiem šo valstu un/vai tajās reģistrētajiem aviopārvadātājiem tiek ieviesti ierobežojumi lidojumu veikšanai uz punktiem Krievijas Federācijas teritorijā, ieskaitot tranzīta lidojumus caur Krievijas Federācijas gaisa telpu," sacīts "Rosaviacija" paziņojumā.

Jau ziņots, ka Baltijas valstis un vairākas citas ES valstis slēgušas savu gaisa telpu Krievijas aviokompānijām. Atbildot uz to, Krievija slēgusi savu gaisa telpu arī Bulgārijas, Čehijas, Polijas un Rumānijas lidmašīnām.

Atsaucoties uz neoficiāliem avotiem, plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka Eiropas Savienība gatavojas slēgt savu gaisa telpu Krievijas lidmašīnām. Līdz ar to gaidāms, ka Krievija aizliegs lidot savā gaisa telpā visu ES valstu aviokompānijām.

"airBaltic" pirms katra lidojuma izvērtē šī brīža situāciju un ievēro oficiālo varasiestāžu izdotās rekomendācijas, norāda uzņēmums. Aviouzņēmums aicina ietekmētos pasažierus pārbaudīt savu rezervāciju lidsabiedrības mājaslapā, lai saņemtu naudas atmaksu, vai sazināties ar "airBaltic" zvanu centru par izmaiņām.