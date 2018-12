'airBaltic' palielina lidojumu skaitu no Rīgas uz Liepāju

2019. gada vasaras sezonā iekšzemes lidojumu skaits starp Rīgu un Liepāju tiks palielināts no trīs līdz pieciem reisiem nedēļā. To ceturtdien vizītē Liepājā paziņoja Latvijas lidsabiedrības "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss.

Tādējādi tikšot uzlabots savienojums starp šīm abām pilsētām, kā arī no Liepājas uz citiem galamērķiem "airBaltic" maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos.

"Palielinot nedēļā veikto lidojumu skaitu starp Rīgu un Liepāju, mēs uzlabosim Liepājas savienojamību ar pasauli. Šāds iekšzemes pakalpojums ir nozīmīgs reģiona ekonomikai. Mēs piedāvājam pilnveidotas lidojumu iespējas gan biznesa, gan atpūtas ceļotājiem," sacīja Gauss.

"airBaltic" lidojumus maršrutā Rīga – Liepāja veiks piecas reizes nedēļā ar "Bombardier Q400 NextGen" lidmašīnu, pasažieriem ceļā pavadot aptuveni 40 minūtes. Lidojums no Rīgas uz Liepāju vienā virzienā maksās 15 eiro, bet ceļojot biznesa klasē biļete izmaksās jau 99 eiro.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasarā "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienos trīs jaunus galamērķus no Tallinas uz Malagu, Briseli un Kopenhāgenu, kā arī uzsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Štutgarti un Ļvovu.