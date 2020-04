'airBaltic' pamatkapitālu palielina par 36 miljoniem eiro

Ministru kabineta rīkojums Nr. 139 no šā gada 31. marta noteic, ka, lai nodrošinātu ekonomiskās krīzes pārvarēšanu un ekonomiskās situācijas stabilizēšanu nozarē, "Air Baltic Corporation" pamatkapitāls palielināms 36 140 944 eiro apmērā, lai atmaksātu lidsabiedrībai izsniegto valsts aizdevumu, liecina informācija "Latvijas Vēstnesī".

Savukārt, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku "airBaltic" likviditāti ilgākā laikposmā, nolemts atlikt aviokompānijai izsniegtā Valsts kases aizdevuma procentu maksājumus, tos uzkrājot (aizdevuma neatmaksātā daļa – 36 140 944 eiro).

Līdz ar to Finanšu ministrijai, pamatojoties uz likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 22. pantu, būs jāpalielina apropriāciju Satiksmes ministrijas programmā 48.00.00 "Akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšana" 36 140 944 eiro apmērā resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un jāparedz apropriāciju kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā" akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanai.

Savukārt Satiksmes ministrijai ir jāsagatavo un jāiesniedz Finanšu ministrijā "airBaltic" komercdarbības atbalsta pasākumu plānu Covid-19 izraisīto seku novēršanai, lai nodrošinātu paziņojuma iesniegšanu Eiropas Komisijā un tās saskaņojuma saņemšanu.

Jau vēstīts, ka ekonomiskās krīzes pārvarēšanai Ministru kabinets konceptuāli atbalstījis 150 miljonu eiro ieguldīšanu Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" pamatkapitālā.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) jau iepriekš sacīja, ka attiecībā uz "airBaltic" gaidāmi vairāki lēmumi. Viņš piebilda, ka patlaban tiek gatavoti dokumenti izskatīšanai Ministru kabinetā gan par "airBaltic", gan par Rīgas lidostu, gan arī "Latvijas pastu" un citiem uzņēmumiem.

Savukārt "airBaltic" vadītājs Martins Gauss norādīja, ka aviokompānijai šobrīd ir ierobežotas iespējas aizņemties, tāpēc efektīvākais veids līdzekļu piesaistei būtu uzņēmuma pamatkapitāla palielināšana. "Mēs savus akcionārus oficiāli esam informējuši, ka mums būs vajadzīga palīdzība. Taču reālās vajadzības būs atkarīgas no tā, kā attīstīsies krīze. Mūsu kontos joprojām ir vairāk nekā 100 miljoni eiro, jo pērn mēs emitējām obligācijas. Taču mēs akcionārus informējām, ka palīdzība mums būs nepieciešama, lai mēs varētu darboties ilgtermiņā un saglabāt spēcīgas pozīcijas," klāstīja Gauss.