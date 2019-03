'airBaltic' pasūtījis jaunu 'Airbus A220' lidojumu simulatoru

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" no globāla aviācijas apmācības līdera CAE pasūtījusi "Airbus A220" D līmeņa lidojumu simulatoru. Jauno CAE 7000XR sērijas simulatoru paredzēts saņemt līdz 2019. gada beigām, portālu "Delfi" informēja lidsabiedrībā.

"Flotes modernizācija ar līdz pat 80 "Airbus A220-300" lidmašīnām nozīmē, ka mums kā lidsabiedrībai būs jāapmāca simtiem jau esošo un nākotnes pilotu. Modernais lidojumu simulators atradīsies netālu no mūsu galvenā biroja un nodrošinās tik ļoti nepieciešamo apmācību vienkāršību, kā arī izmaksu efektivitāti," sacījis "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss.

"Jaunais simulators papildinās "airBaltic" Training unikalitāti. Eiropā ir tikai divi Airbus A220 simulatori. Šis būs jaunākais šāda veida simulators pasaulē," piebilst Gauss.

Simulators atradīsies "airBaltic" Training centrā starptautiskajā lidostā "Rīga", un tas ir pirmais jaunais lidojumu simulators, ko jebkad iegādājusies kāda Latvijas lidsabiedrība.

"airBaltic" ir pasūtījusi pilnībā aprīkotu simulatoru, kas piedāvā 60" Stroke Electric Motion sistēmu, kā arī modernāko vizuālo sistēmu, ko veido četru miljonu megapikseļu LED projektoru sistēma un dubulti acu līmeņa displeji. CAE 7000XR sērijas lidojumu simulators, kas aprīkots ar CAE Tropos™ 6000XR vizuālo sistēmu, tiks izmantots, lai apmierinātu aizvien pieaugošās pilotu apmācību vajadzības "airBaltic" Training.

Lidsabiedrība "airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā airBaltic uzsāks lidojumus no Tallinas uz Malagu, Briseli un Kopenhāgenu.

Foto ieskats 'airBalticTraining'