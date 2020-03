'airBaltic' pēdējās divās nedēļās pārvadājis gandrīz 3000 pasažieru

Pēc Latvijas Ārlietu ministrijas pieprasījuma un ar Satiksmes ministrijas atļauju pēdējo divu nedēļu laikā Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" veica 37 lidojumus un pārvadāja vairāk nekā 2770 pasažieru uz un no Baltijas valstīm, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Kopumā no 20. līdz 30. martam speciālajos lidojumos "airBaltic" pārvadājusi 2262 Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotājus no Abū Dabī, Amsterdamas, Frankfurtes, Stambulas, Londonas, Malagas, Maltas un Tbilisi uz Rīgu. Papildus tam lidsabiedrība pārvadājusi 509 pasažierus no Rīgas.

Vislielākais pieprasījums bija maršrutos no Londonas, Frankfurtes un Amsterdamas, norādīja uzņēmumā.

"airBaltic" turpina piedāvāt tās klientiem čarterlidojumus un kravu lidojumus, kurus iespējams pieteikt uzņēmuma mājaslapā.

Jau vēstīts, ka Latvijā līdz 14. aprīlim ir izsludināta ārkārtējā situācija koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 izplatības dēļ. Tostarp ir apturēti starptautiskie pasažieru pārvadājumi.

"airBaltic" ir akciju sabiedrība, kas dibināta 1995. gadā. Galvenais akcionārs ir Latvijas valsts ar aptuveni 80% akciju, bet Larsam Tūsenam ar viņam pilnībā piederošu SIA "Aircraft Leasing 1" pieder aptuveni 20%.

"airBaltic" flotē ir 38 lidmašīnas: 22 Airbus A220-300, četri Boeing 737 un 12 Bombardier Q400 NextGen.