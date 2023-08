'airBaltic' pirmā pusgada rādītāji pārspēj cerēto, bet dzinēju trūkums ietekmē rezultātus, norāda Gauss

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" pirmo pusgadu noslēgusi ar 14,6 miljonu eiro tīro peļņu, kas salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn ir kāpums par 105,7 miljoniem eiro, informē uzņēmuma pārstāvji.

"airBaltic" pirmo pusgadu noslēdza ar salīdzināmo EBITDAR gandrīz 57 miljonu eiro apmērā, pērn uzrādīto rezultātu pārsniedzot par aptuveni 50 miljoniem eiro. Otrajā ceturksnī lidsabiedrība sasniedza salīdzināmo EBITDAR 53,8 miljonu eiro apmērā, kā rezultātā EBITDAR rentabilitāte sasniedza gandrīz 29%.

"airBaltic" pirmajā pusgadā sasniegusi visu laiku augstākos ieņēmumus 291 miljona eiro apmērā. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu tas ir ievērojams kāpums par 52% un būtisks pieaugums par 33% salīdzinājumā ar 2019. gadu.

"Pirmā pusgada rezultāti pārsnieguši mūsu cerības. Uzņēmējdarbības ziņā mums klājas labi, un pamatdarbības naudas plūsma ir visu laiku augstākajā līmenī. Atskatoties uz 2022. gada un 2019. gada pirmajiem sešiem mēnešiem, mēs esam pieredzējuši nozīmīgu izaugsmi – sasniedzot visu laiku augstāko peļņu, rekordlielus ieņēmumus un kopējo pārvadāto pasažieru skaita pieaugumu," saka "airBaltic" prezidents un izpilddirektors Martins Gauss.

"Taču rezerves dzinēju trūkums, kura dēļ nespējām veikt lidojumus vidēji ar 11 lidmašīnām, būtiski ietekmēja mūsu rezultātus otrajā ceturksnī. Tas aizkavēja kopējo rezultātu vēl labāku izaugsmi. Lai spētu nodrošināt plānotos lidojumus, mums bija nepieciešams nomāt papildu lidmašīnas. Neskatoties uz šiem šķēršļiem, "airBaltic" komerciālie rādītāji šajā pusgadā uzrādīja pozitīvu izaugsmi," piebilda Gauss.

2023. gada pirmajos sešos mēnešos "airBaltic" pārvadājusi gandrīz divus miljonus pasažieru jeb par 52% vairāk nekā šajā periodā pērn. Veikto lidojumu skaits pieauga par 20%, sasniedzot 20 294 veiktos reisus. Turklāt jūlijā pirmo reizi kopš 2019. gada pārvadāti vairāk nekā 500 000 pasažieri.

2023. gada pirmajā pusgadā "airBaltic" veica lidojumus 108 maršrutos, no kuriem 75 bija tiešie reisi no Rīgas, 15 no Tallinas, 11 no Viļņas un 7 no Tamperes. Tas atspoguļo spēcīgu izaugsmi no 101 maršruta 2022. gadā un 87 maršrutiem 2019. gadā.

Uzņēmumam turpinot augt, 2023. gada pirmajā pusgadā "airBaltic" darbā pieņēma 348 jaunus darbiniekus. Tādējādi līdz augustam komandā jau bija vairāk nekā 2 360 kvalificēti profesionāļi. Uzņēmuma mērķis ir līdz 2023. gada beigām pārsniegt 2500 darbinieku robežu.

Šobrīd "airBaltic" lidojumus veic ar 42 Airbus A220-300 lidmašīnām, un augustā plānots floti papildināt vēl ar diviem gaisa kuģiem. Tiek prognozēts, ka līdz 2024. gada beigām flotē kopumā būs 50 lidmašīnas.

"airBaltic" nodrošina lidojumus vairāk nekā 100 maršrutos no Rīgas, Tallinas, Viļņas un Tamperes.