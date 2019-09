'airBaltic' saņem divdesmito 'Airbus A220-300' lidmašīnu un noslēdz sākotnējo pasūtījumu

Latvijas lidsabiedrība “airBaltic” 2019. gada 21. septembrī Rīgā sagaidīja divdesmito “Airbus A220-300” lidmašīnu ar reģistrācijas numuru “YL-AAT”, tādējādi pabeidzot realizēt sākotnējo “Airbus A220-300” pasūtījumu, portāls “Delfi” uzzināja uzņēmumā.

Līdz 2019. gada beigām "airBaltic" flotē kopumā paredzētas 22 "Airbus A220-300" lidmašīnas, no kurām divas jau būs no papildu pasūtījuma, kas tika veikts 2018. gada 28. maijā par 30 'Airbus A220-300' iegādi, paredzot iespēju iegādāties vēl 30 šī tipa lidmašīnas.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda, ka: "Esam patiesi priecīgi saņemt mūsu 20. lidmašīnu un pabeigt pirmo pasūtījumu. 2012. gadā pieņemtais lēmums pasūtīt šīs lidmašīnas un kļūt par pasaulē pirmo lidsabiedrību, kas uzsāk komerciālos lidojumus ar modernākajām reaktīvajām lidmašīnām "Airbus A220-300", bija veiksmīgs un mēs no tā esam ievērojami ieguvēji. "airBaltic" šobrīd atrodas uz stabilas izaugsmes ceļa, jo ir sperti vairāki svarīgi soļi turpmākai attīstībai – mūsu flotes modernizācija bijis viens no tiem. Nākotnē "airBaltic" floti veidos tikai "Airbus A220-300" lidmašīnas, kas būs viena no lidsabiedrības spēcīgajām pusēm un konkurētspējas priekšrocībām."

Līdz šim "airBaltic" ar "Airbus A220-300" lidmašīnām ir pārvadājusi vairāk nekā 3 750 000 pasažieru.

Šobrīd jau katrs otrais "airBaltic" pasažieris lido ar "Airbus A220-300". Kopumā "airBaltic"

ar "Airbus A220-300" lidmašīnām veikusi vairāk nekā 37 000 lidojumu un nolidojusi vairāk nekā 94 000 stundu.

"Airbus A220-300" darbības rādītāji pārsnieguši lidsabiedrības cerības, spējot uzrādīt labāku vispārējo veiktspēju, degvielas ekonomiju un ērtības gan pasažieriem, gan darbiniekiem. Jaunā lidmašīna nodrošina izcilu lidojumu ar tādām priekšrocībām pasažieriem kā platāki sēdekļi, lielāki logi, vairāk vietas rokas bagāžai, pilnveidotas labierīcības un citiem uzlabojumiem.

"Airbus A220-300" ir arī ievērojami klusāka – tās trokšņu līmenis ir līdz pat četrām reizēm mazāks. Turklāt šobrīd tā ir pasaulē videi draudzīgākā komerciālā lidmašīna, jo "Airbus A220-300" ir pirmais lidaparāts, kura dzīves cikla ietekmes uz vidi deklarācija ir pilnīgi caurskatāma.

"airBaltic" peļņa pagājušajā gadā pieauga par 46%, sasniedzot 5,4 miljonus eiro, bet kompānijas ieņēmumi palielinājās par 18% un bija 408,7 miljonu eiro apmērā.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, kā arī "airBaltic" piedāvā tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.

Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.