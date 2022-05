'airBaltic' šogad plāno apkalpot par 84% vairāk pasažieru

Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" šogad plāno apkalpot kopumā trīs miljonus pasažieru, kas ir par 84% vairāk nekā gadu iepriekš, aģentūra LETA uzzināja lidsabiedrībā.

"airBaltic" pārstāve Alise Bethere atzīmēja, ka Baltijas valstis šobrīd kā galamērķis ir zaudējis daļu pieprasījuma, īpaši no rietumvalstīm, tajā pašā laikā pieprasījums no Baltijas valstīm, kā arī no Skandināvijas šobrīd ir būtiski audzis - it īpaši uz sezonālajiem vasaras galamērķiem.

Uzņēmumā arī norādīja, ka aviācijas nozarei jaunu izaicinājumu ir radījis degvielas cenu pieaugums.

Jau ziņots, ka "airBaltic" 2021.gadā pārvadāja kopumā 1,628 miljonus pasažieru, kas ir par 21,4% vairāk nekā pirmajā pandēmijas gadā - 2020.gadā.

"airBaltic" koncerna auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 198,259 miljoni eiro, kas ir par 39% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna zaudējumi samazinājās par 48,7% un bija 135,718 miljoni eiro.

Latvijas valstij pieder 96,14% balsstiesību "airBaltic" kapitālā, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 3,86%.