'airBaltic' šogad plāno saņemt četras "Airbus A220-300" lidmašīnas

Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" šogad plāno saņemt vēl četras "Airbus A220-300" lidmašīnas un pārtraukt izmantot "Boeing 737" floti, pavēstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Martins Gauss.

Viņš stāstīja, ka "airBaltic" šogad turpinās ilgtspējīgas izaugsmes kursu.

"Mēs uzsāksim jaunus lidojumus no visām trim Baltijas valstu galvaspilsētām - uz Mančestru, Erevānu, Tronheimu un Bergenu no Rīgas, četrus jaunus lidojumus no Tallinas un piecus jaunus lidojumus no Viļņas," pauda Gauss, norādot, ka "airBaltic" ir nozīmīgākais savienojamības nodrošinātājs Baltijā un plāno to attīstīt tālāk.

Viņš uzsvēra, ka "airBaltic" lielāku fokusu pievērsīs uzņēmuma ilgtspējai, tādējādi tālāk stiprinot apņemšanos samazināt uzņēmuma ietekmi uz vidi.

"Mēs lidojam ar augošu skaitu "Airbus A220-300", kas ir zaļākās pašlaik pieejamās komerciālās lidmašīnas, kā arī esam ieviesuši virkni citu projektu ar mērķi samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas," stāstīja Gauss.

Jau ziņots, ka "airBaltic" flotē šobrīd ir 21 "Airbus A220-300" lidmašīna un atbilstoši lidsabiedrības biznesa plānam "Destination 2025" no 2023. gada uzņēmuma flotē būs tikai "Airbus A220" lidmašīnas.

"airBaltic" peļņa 2018. gadā pieauga par 46%, sasniedzot 5,4 miljonus eiro, bet kompānijas ieņēmumi palielinājās par 18% un bija 408,7 miljonu eiro.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, kā arī "airBaltic" piedāvā tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas. Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.