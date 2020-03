'airBaltic' uz laiku pārtrauc visus plānotos lidojumus no 17. marta

Latvijas valdība pieņēma lēmumu pastiprināt drošības pasākumus koronavīrusa izplatības ierobežošanai un apturēt starptautisko pasažieru pārvadājumus no 17. marta. Visi "airBaltic" savienojumi uz laiku no 2020. gada 17. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim tiks apturēti, ieskaitot lidojumus no Igaunijas un Lietuvas, informē aviokompānija.

Ar visiem pasažieriem, kurus skārušas šīs izmaiņas, "airBaltic" sazināsies, nosūtot e-pastu. "airBaltic" klientu apkalpošana turpina saņemt lielāku zvanu un ziņojumu apjomu, tādēļ lidsabiedrība iesaka sazināties tikai tad, ja lidojums plānots tuvākajās dienās. Tas ļaus tiem cilvēkiem, kuriem bija plānots lidojums drīzumā un kuriem visvairāk nepieciešama aviosabiedrības uzmanība, sasniegt to vispirms. Aktuālā ceļojumu informācija ir atrodama uzņēmuma mājaslapā.

"airBaltic" šobrīd strādā komerciālas krīzes apstākļos. Kopš 28. februāra uzņēmumā izveidota "C19AG" darba grupa, kas regulāri izvērtē aktuālāko informāciju un pieņem attiecīgos lēmumus šajā ārkārtas situācijā.

"Mūsu pasažieru, darbinieku un sabiedrības drošība un veselība stāv pāri visam!" norāda "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss. ""airBaltic" intensīvi strādā, lai asistētu visiem pasažieriem, kurus ietekmējušas šīs izmaiņas. Ņemot vērā nepieciešamo pārreģistrāciju apjomu, mēs lūdzam mūsu klientus būt saprotošiem, ka mēs darām visu mūsu spēkos, lai tiktu galā ar šo ārkārtas situāciju."

Pēc jau paziņotā darbinieku skaita samazinājuma "airBaltic" tuvākajās dienās turpinās diskusijas ar darbiniekiem un arodbiedrībām par detaļām, kā jaunā situācija ietekmēs darbinieku nodarbinātību un nākotni.