'airBaltic' uzsāk sadarbību ar SAS

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" un "Scandinavian Airlines" (SAS) noslēgušas vienošanos par sadarbības lidojumiem. "airBaltic" un SAS partnerattiecības nodrošināšot ērtus savienojumus starp Latviju un Skandināviju, kā arī tālākiem galamērķiem, portālu "Delfi" informēja lidsabiedrībā.

"airBaltic" savu kodu "BT" izmantos lidojumos, kas savieno Rīgu un Alesundu, Bergeni, Stavangeru, Trumsi, Trodheimu caur Oslo un Kopenhāgenas lidostām. SAS savu lidojuma kodu "SK" izmantos tiešajos lidojumus no Stokholmas Ārlandas, Kopenhāgenas un Oslo lidostām un otrādāk, nodrošinot lidojumus starp Skandināvijas galvaspilsētām un Rīgu, kā arī savienojošu satiksmi no visa SAS tīkla un Rīgas, izmantojot šīs trīs lidostas.

"Paplašinot "airBaltic" partneru tīklu, mēs piedāvājam vairāk ērtas ceļošanas iespējas mūsu pasažieriem. Jau šajā vasaras sezonā nodrošinām mūsu klientiem iespēju izvēlēties no vairāk nekā 300 galamērķiem ar vienu pārsēšanos, izmantojot airBaltic partneru lidsabiedrības," sacījis "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss.

Savukārt SAS tirdzniecības un mārketinga viceprezidente Anelija Nesena uzsvērusi: "Mēs saskatām ievērojamu ieguvumu, ko šie sadarbības lidojumi nodrošinās vairākos maršrutos, sniedzot mūsu ceļotājiem abpusējas priekšrocības lidojumiem, kā arī kopumā labāku savienojamību uz un no Skandināvijas."

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā "airBaltic" uzsākusi lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu, kā arī Kosu un Menorku.