Aizdomas par 626 tūkstošu eiro izkrāptu ES naudu LTRK organizētajos braucienos

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) radušās aizdomas par izkrāptu Eiropas Savienības (ES) naudu Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) organizētajos darījuma braucienos, trešdien, 25. septembrī, vēsta laikraksts "Latvijas Avīze", atsaucoties uz LIAA sniegto informāciju. Savukārt LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš portālam "Delfi" kategoriski noraida šo informāciju un sauc to par apmelojumiem.

"Esmu pārsteigts, cik liels ir iesaistīto personu loks lielu ES naudas summu izkrāpšanā, un arī par to, ka LTRK organizējusi šo procesu," laikrakstam sacījis LIAA direktors Andris Ozols, norādot, ka ir notikusi salīdzinoši vienkārša ES naudas izkrāpšana, braucot fiktīvos darījuma braucienos, kurus organizēja LTRK. Runa ir par 80% līdzfinansējumu tirdzniecības misijām ārzemēs, ko no valsts budžeta izlobēja LTRK.

Savukārt LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš norādījis, ka tas ir "pagalam nepatīkams pārsteigums", un viņš neesot zinājis par krāpšanu šādos apmēros.

Endziņš portālam "Delfi" norāda, ka LTRK kategoriski noraida apmelojumus, kas izskanējuši medijos par līdzdarbošanos naudas izkrāpšanā, rīkojot tirdzniecības misijas, jo finansējumu, iespējams, ir izkrāpis viens no bijušajiem biedrības "sadarbības partneriem" kopā ar virkni negodprātīgu uzņēmēju, ko jau pusotru gadu izmeklē policija. "Mēs pilnībā sadarbojamies ar izmeklētājiem, lai noskaidrotu patiesībā, kas ir arī mūsu interesēs," uzsver Endziņš.

"Pašreiz radies jautājums, kāpēc informācija par vairāku gadu veciem notikumiem, ko jau pusotru gadu izmeklē policija, LIAA vadītājs sadarbībā ar "Latvijas Avīzi" izplata tieši tagad. Varam vienīgi minēt, bet ticami, ka vai nu šī ir cilvēciska atbildes reakcija uz LTRK pausto nostāju, ka Ozola kungam būtu laiks mainīt nodarbošanos, vai arī caur LTRK reputācijas graušanu ir mērķis ietekmēt citu lēmumu pieņemšanu valdībā vai Saeimā. Ņemot vērā veidu, kādā šī informācija tiek pasniegta sabiedrībai, LTRK noteikti izvērtēs iespējas vērsties tiesā, lai aizsargātu biedrības reputāciju," teic Endziņš.

Lai sasniegtu mērķi "palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju", 2016. gada sākumā LIAA sāka programmu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana", kuras ietvaros uzņēmēji varēja saņemt grantus dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs, semināros, tirdzniecības misijās utt., tostarp tirdzniecības misija varēja būt arī individuāls kontaktu dibināšanas brauciens uz paša uzņēmēja izvēlētu valsti.

Kriminālprocesā par aizdomām par krāpšanos nodotas 32 LTRK organizētās tirdzniecības misijas ar kopējo Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu 626 030 eiro. To jau vairāk nekā gadu izmeklē Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP).

"LTRK organizētajām tirdzniecības misijām projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros (sākot no 2016. gada marta) kopējais uzņēmumu pieprasītais atbalsta apmērs par tirdzniecības misijām ir 1,737 miljoni eiro, no kura uzņēmumiem izmaksāti 1,6 miljoni. Šobrīd kriminālprocesa dēļ ieturēts un neizmaksāts 151 tūkstotis eiro, kas ir ceturtā daļa no iespējami izkrāptās summas," skaidrots LIAA. Aizdomīga un attiecīgi izmeklēšanā ir katra trešā LTRK organizētā misija.