Aizliedz nebūtisku ieceļošanu Latvijā no ES, EEZ, Šveices un Apvienotās Karalistes

Valdība šodien atbalstījusi Ārlietu ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, tādējādi ieviešot jaunus ierobežojumus ieceļošanai Latvijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Laika periodā no 11. februāra līdz 25. februāra paredzēts personu ieceļošanas ierobežojums no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes – valstīm, no kurām šobrīd nav ierobežojumu ieceļot Latvijā un izceļot uz tām, ciktāl pašas valstis nav paredzējušas personu ieceļošanas ierobežojumus no Latvijas.

Līdz šim personas globālās pandēmijas apstākļos varēja ieceļot Latvijā no šīm valstīm arī tādu iemeslu dēļ, kas, objektīvi raugoties, nav neatliekami, piemēram, privātās vizītēs, izpriecu braucienos. Priekšlikuma mērķis ir paredzēt, ka Latvijā drīkst ieceļot tikai neatliekamu un būtisku iemeslu dēļ, sniedzot izsmeļošu šādu iemeslu uzskaitījumu: darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūks, kā arī, lai atgrieztos pastāvīgajā dzīves vietā vai dotos uz bērēm.

Tas, vai persona, kas vēlas ieceļot, atbilst minētajiem kritērijiem, būs jāapliecina pašai personai, aizpildot elektronisko anketu vietnē covidpass.lv. Dokumentāli vai citi ticami pierādījumi šī apgalvojuma patiesumam, aizpildot elektronisko anketu, nebūs jāpievieno, tomēr personām jāņem vērā, ka tādiem jābūt personas rīcībā un tie jāspēj uzrādīt pēc ieceļošanas Latvijā pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei vai Valsts policijai. Personai nav jāuzrāda ieceļošanas mērķi apliecinošus dokumentus, ja informācija, kas apliecina kādu no minētajiem ieceļošanas mērķiem, jau ir pieejama valsts informācijas sistēmās, piemēram, informācija par personas dzīvesvietu, civilstāvokli, personu tiešu radniecību ir pieejama Iedzīvotāju reģistrā.

Lai apliecinātu, ka ieceļošana, izmantojot pārvadātāja transportlīdzekli vai transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, tiek veikta darba pienākumu veikšanai, profesionālie kravas automobiļu un autobusu vadītāji pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pieprasījuma uzrāda atbilstošas kategorijas vadītāja apliecību un digitālā tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darba dienas tahogrammu, kā arī darba devēja izsniegtu Starptautiskā transporta darbinieka sertifikātu, kura forma un saturs atbilst Eiropas Komisijas izstrādātajam paraugam.

Ja persona ieceļo Latvijā ar pasažieru pārvadātāju reisu, pārvadātājs kontrolē, vai pasažieris ir reģistrējies vietnē covidpass.lv, bet nekontrolē elektroniskajā anketā norādītās informācijas pilnīgumu vai patiesumu. Tātad izklāstītais priekšlikums nerada papildus slogu pasažieru pārvadātājam. Vienlaikus pasažieru pārvadātājam nav tiesību uzņemt reisā un pārvadāt personas, kuras nav aizpildījušas elektronisko anketu covidpass.lv un deklarējušas ieceļošanas mērķi.

Ieceļojot Latvijā būtisko un neatliekamo iemeslu dēļ, netiek atceltas vai mainītas citas, jau līdz šim noteiktās, epidemioloģiskās drošības prasības.

Grozījumi paredz, ka pasažieru pārvadātāji terminēti neveic starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, kā arī ar autobusiem no/uz Apvienoto Karalisti, Īriju, Portugāli. Tās ir valstis, kurās saskaņā ar pašu valstu sniegtajiem un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem ir augstākā SARS-CoV-2 vīrusa celmu ar paaugstinātu izplatīšanās spēju izplatība.

Līdz šim Latvijā identificēti 7 jaunie SARS-CoV-2 vīrusa celmi (Apvienotās Karalistes variants) ar paaugstinātu izplatīšanās spēju. 6 gadījumos cilvēki inficējušies Apvienotajā Karalistē, 1 gadījumā infekcijas avots un inficēšanās apstākļi nav noskaidroti, kas liecina par vīrusa transmisiju sabiedrībā Latvijā.

Grozījumi paredz jaunu terminētu ierobežojumu trešo valstu pilsoņu ieceļošanai Latvijā. Latvijā drīkst trešo valstu pilsoņi, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā, tātad tiem ir uzturēšanās atļauja Latvijā.