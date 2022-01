Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas nedaudz palielinājušās

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas Baltijas tirdzniecības apgabalos ir nedaudz palielinājušās. Latvijā elektroenerģijas cena bija 143,53 EUR/MWh (+ 3%), Igaunijā elektroenerģijas cena bija 139,16 EUR/MWh, tā palikusi iepriekšējās nedēļas līmenī, savukārt Lietuvā cena pieaugusi par 4% līdz 144,98 EUR/MWh, bet Nord Pool sistēmas cena bija 74,33 EUR/MWh, informē AS ”Latvenergo”.

Galvenais faktors, kas Nord Pool reģionā ietekmēja cenu, bija laikapstākļi. Mērenāku gaisa temperatūru dēļ Nord Pool reģionā par 3% samazinājās pieprasījums, turklāt bagātāku nokrišņu dēļ turpināja uzlaboties Ziemeļvalstu hidrorezervuāru aizpildījuma līmenis. Lai gan vēja staciju izstrāde bija par 10% mazāka nekā nedēļu iepriekš, tā joprojām saglabājās augstā līmenī. Aizvadītajā nedēļā ietekmi uz cenām Baltijā atstāja par 11% lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, plūsmas no Somijas bija 5% lielākas, savukārt elektroenerģijas piegāde no Krievijas pagājušajā nedēļā nenotika.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā elektroenerģijas patēriņš samazinājās līdz 9 336 GWh, bet izstrādes apjomi samazinājās līdz 9 752 GWh.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš bija bez būtiskām izmaiņām − 603 GWh. Latvijā patēriņš pieauga par 1% līdz 153 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī un kopā tika patērētas 180 GWh. Tikmēr Lietuvā patēriņš bija 270 GWh, kas ir samazinājums par 1%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde palika iepriekšējās nedēļas līmenī, un tika saražotas 353 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 3% līdz 105 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Savukārt Igaunijā ražošanas apjomi kāpa par 5% līdz 147 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 101 GWh, kas bija par 2% mazāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 68%, Igaunijā – 82%, bet Lietuvā 37%. Baltijas valstīs tika saražoti 59% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.