'AJ Power' saņēmis 3,7 miljonu eiro aizdevumu saules enerģijas parka izveidei Brocēnos

"SEB banka" piešķīrusi aizdevumu 3 700 000 eiro apmērā enerģētikas uzņēmumu grupai "AJ Power" lieljaudas industriāla saules enerģijas parka izbūvei Brocēnos.

Projektā uz 12,95 hektāriem zemes plānots uzstādīt 11 520 saules paneļus. Saules enerģijas parka saražoto zaļo elektroenerģiju izmantos būvmateriālu ražotājs "Schwenk Latvija".

Saules enerģijas parkā tiks uzstādīti paneļi ar kopējo jaudu 6,33 megavati (MW), kas ik gadu saražos aptuveni 5500 megavatstundas (MWh) zaļās elektroenerģijas. Saules enerģijas parka gada saražotais elektroenerģijas apjoms pielīdzināms vairāk nekā 2500 mājsaimniecību gada elektroenerģijas patēriņam.

"Mums ir svarīgi meklēt iespējas, kā veicināt Latvijas enerģētisko attīstību. Šogad, aktīvi strādājot pie vairāku lieljaudas saules enerģijas projektu realizācijas, varam secināt, ka pēdējā laika situācija ir tikai vēlreiz apliecinājusi, ka saules enerģijai Latvijā ir liels potenciāls. Šādu apjomīgu saules enerģijas parku realizācija vēl nekad nav bijusi tik nozīmīga mūsu tautsaimniecībai un tās nākotnei. Šo gadu laikā esam uzkrājuši veiksmīgu pieredzi, un aicinām tos, kam ir interese par lieljaudas saules enerģijas parku attīstīšanu, vērsties pie mums, jo spēsim piedāvāt risinājumu šīs ieceres īstenošanai," atzīmē enerģētikas uzņēmumu grupas "AJ Power" vadītājs Roberts Samtiņš.

Realizējot šo atjaunīgās enerģijas projektu, atmosfērā gadā nonāks par 1663,19 tonnām mazāk CO2 emisiju ‒ tas ir līdzvērtīgi 75 645 iestādītiem kokiem.

"Laikā, kad jautājums par enerģētisko neatkarību ir jo īpaši aktuāls, esam gandarīti atbalstīt uzņēmumu investīcijas ilgtspējīgu projektu attīstīšanai, tostarp, pāreju uz ilgtspējīgākiem enerģijas avotiem. Kopumā, kā liecina mūsu novērojumi un "SEB" veiktās aptaujas dati, arvien pieaug to Latvijas lielo uzņēmumu skaits, kas izvērtē savu ietekmi uz vidi (no 51% pērn līdz 69% šogad) un plāno veikt investīcijas ilgtspējas jomā (42 %)," uzsver "SEB bankas" valdes loceklis Ints Krasts.

"Uzskatām, ka Latvijā ir jāveicina atjaunīgās enerģijas izmantošana un šis projekts ir mūsu ieguldījums valsts kopējā CO2 nospieduma samazināšanā," pauž "Schwenk Latvija" valdes priekšsēdētājs un "Schwenk" Ziemeļeiropa izpilddirektors Reinholds Šneiders. "Ilgtspēja un iespējami saudzīgāka attieksme pret vidi ir viena no mūsu prioritātēm kopš uzņēmuma dibināšanas pirmsākumiem. Brocēnu cementa rūpnīca jau tagad ir viena no videi draudzīgākajām Eiropā un ar nemitīgām investīcijām mēs turpinām virzīties uz klimatneitralitātes mērķi. Plānotais saules enerģijas parks blakus mūsu rūpnīcai nodrošinās 4 – 5 % no mūsu ikgadējā elektroenerģijas patēriņa".

Saules enerģijas parka teritorijā tiek veikti vērienīgi labiekārtošanas darbi − zemesgabala attīrīšana no apauguma, meliorācijas sistēmas izbūve un līdzināšanas darbi, kas ir nepieciešami kvalitatīvai un ilgtspējīgai projekta ekspluatācijai. Plānots, ka saules enerģijas parks darbību uzsāks 2023. gada vasarā.