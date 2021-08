Akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā pārdošanai piedāvāti 17,23% 'Olainfarm' akciju

AS "AB City" saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu iesniegusi AS "Olainfarm" ziņojumu par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem, liecina kompānijas paziņojums "Nasdaq Riga".

Saskaņā ar ziņojumu akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā pārdošanai tika piedāvātas 2 427 408 sabiedrības akcijas. Pēc piedāvājuma izpildes "AB City" rīcībā būs 2 427 408 akcijas jeb 17,23% no sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita un uz netieši iegūtās līdzdalības pamata iegūtas no sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 30,85% no kompānijas balsstiesīgo akciju kopskaita, kas kopā veido 48,08% no balsstiesīgā pamatkapitāla.

Jau ziņots, ka "Olainfarm" obligātā akciju atpirkšanas procedūra ir apturēta, bet FKTK lūgusi Administratīvo tiesu atļaut "Repharm" grupas uzņēmumam "AB City" turpināt un pabeigt procedūru, pavēstīja FKTK pārstāve Dace Jansone.

Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Anita Šteinberga 26.jūlijā ir pieņēmusi "Olainfarm" mazākuma akcionāru Agra Auces un Mārča Judža pieteikumu par FKTK 14.jūlija lēmuma, ar kuru "AB City" atļauts izteikt "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, atcelšanu un ierosinājusi administratīvo lietu. To plānots izskatīt rakstveida procesā.

Jansone skaidroja, ka Administratīvā procesa likuma 185. panta pirmā daļa nosaka, ka pieteikuma iesniegšana tiesā par administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu aptur administratīvā akta darbību no dienas, kad pieteikums saņemts tiesā.

Tāpat ziņots, ka 19.jūlijā sākās "Repharm" grupas uzņēmuma "AB City" izteica zāļu ražotāja "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, kas noslēgsies 17.augustā plkst.16, bet piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti līdz 24.augustam, kad arī paredzēts veikt norēķinus. Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā noteikta 9,26 eiro.

FKTK padome 14.jūlijā atļāva "AB City" izteikt "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu.

Holdingkompānija "AB City" reģistrēta 2018.gadā, tās pamatkapitāls ir 126 536 960 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma patiesie labuma guvēji nav norādīti, bet uzņēmuma padomē strādā "Repharm" līdzīpašnieki Andrejs Leibovičs, Jānis Oskerko un Aleksandrs Livšics. Savukārt "AB City" valdē ir "Repharm" līdzīpašnieki Roberts Tavjevs un Sergejs Korņijenko.

"Olainfarm" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājā 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro.