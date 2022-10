Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pieaug cerībā uz lēnāku procentlikmju kāpumu

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pieauga, bet ASV dolāra vērtība samazinājās cerībā, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) varētu piebremzēt ar procentlikmju paaugstināšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

FRS un citas pasaules centrālās bankas ir strauji pacēlušas procentlikmes, lai iegrožotu inflācijas kāpumu, bet stingrāka monetārā politika ir izraisījusi bažas, ka tā var iegrūst valstu ekonomiku recesijā.

Šīs bažas pēdējās nedēļās bija veicinājušas akciju cenu krasu krišanos, sevišķi pēc FRS paziņojuma, ka tā turpinās celt procentlikmes šogad un varbūt arī nākamā gada sākumā, vēršoties pret inflāciju.

Pirmdien publicēti vāji ASV rūpnieciskās ražošanas dati vairoja cerības, ka centrālās bankas varēs piebremzēt ar procentlikmju paaugstināšanu, tāpēc akciju cenas pirmdien pieauga un to kāpums turpinājās arī otrdien. Šo kāpumu otrdien veicināja arī tas, ka Austrālijas Rezervju banka (Reserve Bank of Australia) paaugstināja procentlikmi par 0,25 procentpunktiem, kas bija puse no gaidītā paaugstinājuma.

Naftas cenas turpināja pieaugt pēc ziņām, ka OPEC ar partnervalstīm apsver nozīmīgu ieguves apjoma samazināšanu, lai iegrožotu cenu kritumu, kuru izraisījušas bažas par jēlnaftas pieprasījuma samazināšanos.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 2,8% līdz 30 316,32 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 3,1% līdz 3790,93 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 3,3% līdz 11 176,41 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 2,6% līdz 7086,46 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 3,8% līdz 12 670,48 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 4,2% līdz 6039,69 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 3,5% līdz 86,52 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 3,4% līdz 91,80 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 0,9826 līdz 0,9992 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1323 līdz 1,1477 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 144,55 līdz 144,09 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,77 līdz 87,03 pensiem par eiro.