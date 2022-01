Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pieaug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pieauga pēc ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja Džeroma Pauela runas ASV Kongresā, kurā viņš ieskicēja plānus cīņai pret inflāciju.

Akciju cenas, kas šomēnes pārsvarā bija kritušās bažās par augstākām procentlikmēm, pieauga pēc ASV Kongresa sēdes Pauela apstiprināšanai uz otru amata termiņu.

Pauels sacīja, ka inflācija ir "ļoti tuvu [viņa prioritāšu] saraksta galvgalim", un piebilda, ka ekonomikas atveseļošanās ir sasniegusi punktu, kad "ir laiks aiziet no ārkārtas pandēmijas apstākļiem".

Sēde notika dienu pirms ASV valdības datu publiskošanas, kuri, kā gaidāms, parādīs jaunu patēriņa cenu kāpumu decembrī.

"Ir diezgan skaidrs, ka FRS uzskata, ka ASV ekonomika ir diezgan tuvu pilnai nodarbinātībai, un tā ir visskaidrākā zīme no viņa puses, ka procentlikmes varētu pieaugt martā," sacīja "Scotiabank" analītiķis Šons Osborns.

Naftas cenas pieauga par vairāk nekā 3%, bet ASV dolāra vērtības dinamikai bija dažādas tendences.

Naftas cenu kāpums notika pēc tam, kad Enerģijas informācijas pārvalde pacēla naftas cenu prognozi 2022.gadam par gandrīz 5 ASV dolāriem par barelu salīdzinājumā ar decembrī izteiktu prognozi.

"Globālā pieprasījuma perspektīva 2022.gadam ir spēcīga, jo daudzas valstis patur savas robežas atvērtas un izvairās no stingro lokdaunu ieviešanas, kādi tika noteikti iepriekšējo Covid-19 viļņu laikā, pēc ziņām, ka omikrona paveids ir mazāk smags lielākajai daļai no tiem, kas inficējas ar to," sacīja "Rystad Energy" vecākā naftas tirgus analītiķe Luīze Diksone.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 0,5% līdz 36 252,02 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,9% līdz 4713,07 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,4% līdz 15 153,45 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,6% līdz 7491,37 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,1% līdz 15 941,81 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,0% līdz 7183,38 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 3,8% līdz 81,22 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 3,5% līdz 83,72 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,1326 līdz 1,1371 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3577 līdz 1,3637 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 115,20 līdz 115,28 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 83,42 līdz 83,38 pensiem par eiro.