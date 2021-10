Akciju cenas noslēdz 3.ceturksni ar kritumu

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien 3.ceturkšņa pēdējā dienā kritās pēc tam, kad Lielbritānija izbeidza Covid-19 pandēmijas laika darbavietu atbalsta shēmu, Vācijas investori izvērtēja vājus ekonomikas datus un pēcvēlēšanu politisko nenoteiktību, bet Volstrītas investori masveidā pārdeva akcijas.

No trim galvenajiem Volstrītas indeksiem tikai indekss "Standard & Poor's 500" 3.ceturkšņa gaitā ir pieaudzis par 0,2%, bet indeksi "Dow Jones Industrial Average" un "Nasdaq Composite" ir nedaudz kritušies.

Īsi pirms akciju tirgu slēgšanas ASV Kongress novērsa valdības darba apturēšanu, pieņemot likumprojektu par valdības finansēšanu uz vēl diviem mēnešiem. Kongresā tomēr turpinājās domstarpības par ASV parāda griestu pacelšanu un par prezidenta Džo Baidena infrastruktūras un sociālo tēriņu plāniem.

"Vēl ir daudz lietu, kas ir jānokārto," sacīja "Ventura Wealth Management" portfeļa stratēģis Toms Keihils, kurš atzina, ka dažādas neskaidrības "noteikti nomāc tirgu".

Naftas cenas pieauga bažās par piegāžu problēmām. ASV dolāra vērtība stabilizējās pēc tam, kad iepriekšējā dienā bija palielinājusies.

Investori turpināja uztraukties par inflācijas kāpumu, Ķīnas nekustamo īpašumu milža "Evergrande" parādu krīzi un degvielas piegāžu problēmām.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 1,6% līdz 33 843,92 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,2% līdz 4307,54 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,4% līdz 14 448,58 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,3% līdz 7086,42 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,7% līdz 15 260,69 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,6% līdz 6520,01 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 0,2% līdz 74,98 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 0,2% līdz 78,51 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1598 līdz 1,1575 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,3427 līdz 1,3471 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 111,96 līdz 111,24 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 86,38 līdz 85,91 pensam par eiro.