Akciju un naftas cenas krītas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien kritās, miera sarunām starp Krieviju un Ukrainu nonākot strupceļā un pasliktinoties inflācijas un ekonomikas izaugsmes prognozēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs tikās Turcijā pirmajās augsta līmeņa sarunās kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma, bet sarunās neizdevās panākt nekādu progresu.

"Jaunākajās sarunās starp Krieviju un Ukrainu netika panākts lūzums kara izbeigšanai. Tirgi reaģēja tā, kā jūs gaidītu," sacīja "ThinkMarkets" analītiķis Favads Razakzada.

Naftas cenas Londonas un Ņujorkas biržās tirdzniecības sesijas sākumā pieauga, bet dienas gaitā samazinājās un noslēdza sesiju ar kritumu.

Eiro vērtība saruka gan pret ASV dolāru, gan pret britu mārciņu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,3% līdz 33 174,07 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,4% līdz 4259,52 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,0% līdz 13 129,96 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 1,3% līdz 7099,09 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 2,9% līdz 13 442,10 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 2,8% līdz 6207,20 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 2,6% līdz 105,90 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 1,7% līdz 109,21 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1076 līdz 1,0986 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3181 līdz 1,3081 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 115,83 līdz 116,12 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 84,03 līdz 83,96 pensiem par eiro.