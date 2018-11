'Aldaris': 2019. gadā būtiski pieaugs ražošanas izmaksas

Ja 2018.gadā alus nozarē Latvijā galvenie izaicinājumi "Aldaris" ieskatā bija PET pudeļu lietošanas regulējuma izmaiņas un papildu nodokļu slogs, tad šobrīd uzņēmums prognozē, ka nākamgad tiks spēcīgi izjusts miežu deficīts un tam sekojošais graudu un iesala cenu kāpums līdz pat 37%. Turklāt izmaksas, kā prognozē uzņēmums, augs arī dzērienu iepakojumam un darbinieku atalgojumam.

"2018.gads uzņēmumam ir bijis veiksmīgs, un spējām laicīgi pielāgoties tirgus un likumdošanas izmaiņām. Lai arī mums ir ambiciozi izaugsmes plāni, nākamā gada peļņas prognozēs esam piesardzīgi. Aizvadītās sausās vasaras dēļ miežu raža ir bijusi maza un tai sekos straujš iesala cenu kāpums – līdz pat 37 % - gan Latvijas, gan arī Lietuvas, Igaunijas un pārējās Eiropas tirgū. AS "Aldaris" līdzšinējie aprēķini liecina, ka iesals veido 12,1 % no kopējiem alus ražošanas izdevumiem. Jau šobrīd aug arī degvielas un tādu pieprasīto iepakojuma materiālu cenas, kā PET un alumīnijs, attiecīgi par 6% un 13,8%. Sagaidot strauji tuvojošos 2019. gadu, esam būtiski optimizējuši resursus, mērķtiecīgi investējot ražošanas modernizācijā un energoefektivitātes uzlabošanā, kā arī uzņēmuma iekšējo procesu efektivitātes paaugstināšanā," komentē "Aldaris" valdes locekle Sigita Ozola.

Papildu izejvielu cenu kāpumam, AS "Aldaris" izjūt aizvien pieaugošo konkurenci darba tirgū, kas šobrīd kavē straujāku un drošāku izaugsmi un uzņēmējdarbības vides attīstību Latvijā. "Aldaris" pastāvīgi nodarbina ap 190 cilvēku Latvijā, tomēr vakanču aizpildīšana prasa vairāk laika, resursu, turklāt atbilstošu un ieinteresētu darba meklētāju skaits sarūk.

"Šobrīd mums ir izdevies saglabāt augstu darbinieku lojalitāti, mēs aizvien vairāk ieguldām darbinieku izglītībā, nodrošinot gan Latvijas studentus ar prakses vietām, gan uzņemot Carlsberg Grupas praktikantus no citām Eiropas valstīm Vēsturiskajā alus darītavā. Mēs mērķtiecīgi gādājam par izaugsmes iespējām, labvēlīgu un patīkamu darba vidi un dažādiem bonusiem, kā piemēram iespēju biroja darbiniekiem atsevišķas dienas strādāt no mājām, saņemt papildu brīvdienu dzimšanas dienā, 100% apmaksātu slimības lapu, veselības apdrošināšanu un citas iespējas. Esam pārliecināti, ka darbinieku labklājība ir viens no galvenajiem faktoriem, kādēļ šogad uzņēmumam izdevās uzrādīt tik labus rezultātus un pilnvērtīgi izmantot alus ražošanai un noietam labvēlīgos laikapstākļus. Apzinoties, ka tieši kvalificēti, zinoši un motivēti darbinieki ir uzņēmuma ilgtspējas pamatā, arī turpmāk strādāsim pie darba apstākļu un motivējošas sistēmas attīstīšanas uzņēmumā," uzsver Sigita Ozola.

Bažas par straujo ražošanas izmaksu kāpumu 2019. gadā jau iepriekš bija izteikuši alus ražotāji arī cituviet Eiropā. "Aldaris" ir daļa no "Carlsberg Grupas", kas ir viens no lielākajiem alus ražotājiem pasaulē. Alus darītava atrodas Rīgā, un tajā pastāvīgi strādā ap 190 darbinieku. Aldara produktu klāstu veido vairāk nekā 40 dzērieni – alus, sidrs, dzeramais ūdens, dažādi alkoholiskie un bezalkoholiskie kokteiļi. Populārākie ir tādi zīmoli kā "Aldaris", "Zelta" un "Carlsberg", kā arī "Somersby" un "Vichy".