Alkohola nozares asociācija brīdina par drūzmēšanos veikalos

Latvijas Alkohola nozares asociācija (LANA) vēstulē Ministru kabinetam un Ekonomikas ministrijai norāda, ka pašreizējie tirdzniecības ierobežojumi veicina nevienmērīgu pircēju plūsmu darba dienās, veidojot nozīmīgu Covid-19 izplatīšanās risku.

Iepriekšējo gadu pieredze rādot, ka novembrī un decembrī tiek pārdoti gandrīz 20% no gada laikā pārdotā alkoholisko dzērienu apjoma.

Jau pirmā nedēļa pēc ierobežojumu ieviešanas parāda, ka šajā svētku gaidīšanas laikā tie veicina bīstamu drūzmēšanos tirdzniecības vietās, norāda asociācija. Tirgotāju sniegtie dati liecinot, ka vienā no lielākajām tirdzniecības ķēdēm 4. decembrī (piektdiena) un 7. decembrī (pirmdiena) bija attiecīgi par 5% un 8,1% lielāka cilvēku plūsma nekā vidēji citās gada nedēļās. Rēķinot nedēļas datus – nedēļā no 7. decembra līdz 13. decembrim bija 3,5% lielāka cilvēku plūsma nekā nedēļā no 30. novembra līdz 6. decembrim. Šajā nedēļā īpaši liels apmeklētāju palielinājums bija 10. un 11. decembrī (ceturtdiena un piektdiena) – attiecīgi 7,1% un 4,2%, kas liekot secināt, ka cilvēki, visticamāk, uz veikalu gājuši divreiz – vienreiz pēc aizliegtās preces un vēl vienu reizi brīvdienās pēc pārējām precēm.

Arī "Latvijas balzams veikali" dati rādot, ka 4. un 11. decembrī bija par 14% un 11% lielāks apmeklētāju pieplūdums nekā vidēji oktobrī un novembrī.

LANA norāda, ka šie dati jāskata kontekstā, ka novembrī un decembrī ik gadu palielinās veikalu apgrozījums un pieaug pārdoto preču apjoms, jo cilvēki gatavojas svētkiem. LANA apkopotie nozares dati liecina, ka parasti novembrī un decembrī tiek pārdoti gandrīz 20% no visa gada laikā realizētā alkoholisko dzērienu apjoma, attiecīgi palielinās arī veikalu apmeklējumu biežums un ilgums, kas ierobežojumu laikā var provocēt vēl lielāku drūzmēšanos. Visbiežāk iedzīvotāji svētkiem iegādājas tādus alkoholiskos dzērienus kā dzirkstošos vīnus un konjaku, kā arī vīnu un viskiju.

"Mēs aicinām valdību izvērtēt spēkā esošo ierobežojumu efektivitāti. Ierastās brīvdienu iepirkšanās tagad notiek darba dienās un rada daudz lielāku un nevienmērīgu pircēju plūsmu. Veikali darba dienu vakaros ir pārpildīti. Tas apmeklētājiem var radīt nepatīkamas emocijas, kā arī kalpot par iemeslu dažādām konfliktsituācijām gan starp veikala apmeklētājiem, gan ar veikalu personālu," komentē LANA izpilddirektors Dāvis Vītols.

Šobrīd MK noteikumi paredz, ka laika posmā no 19. decembra līdz 3. janvārim alkoholisko dzērienu tirdzniecība būs iespējama tikai sešās dienās no sešpadsmit. LANA brīdina, ka šajās sešās dienās veikalos būs novērojama vēl intensīvāka apmeklētāju plūsma. Pastāv liela iespējamība, ka cilvēki veikalus vienkārši "gāzīs riņķī", lai dienās, kad alkohola un citu preču tirdzniecība būs atļauta, paspētu iegādāties nepieciešamās lietas. Nozare uzskata, ka cilvēki būs spiesti stāvēt ārā pie veikaliem garās un nekontrolētās rindās, varētu veidoties haoss, kas nav vēlams nedz tirgotājiem, nedz valdībai, šādu ainu iezīmē asociācija.

LANA norāda, ka apzinās Covid-19 infekcijas izplatības radītās sekas Latvijā un atkārtoti pauž atbalstu tādiem valdības lēmumiem un ierobežojumiem, kas mazina cilvēku plūsmu publiskās vietās un var pozitīvi ietekmēt situāciju valstī, tostarp, palīdzēt veselības sistēmai pilnvērtīgi darboties šādos apstākļos.

"Piektdienas vakarā novērotais spilgti apliecina, ka nepieciešams izlīdzināt pircēju plūsmu, nepieciešams ieklausīties nozares pārstāvjos un pilnveidot steigā pieņemtos regulējumus. Svarīgi esošajā situācijā ir būt atbildīgiem – gan iepērkoties, gan svinot svētkus un lietojot alkoholiskos dzērienus, gan ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus," norāda Vītols.

LANA aicina iedzīvotājus neatlikt pirkumus uz pēdējo brīdi un svētkiem gatavoties savlaicīgi – izmantot iespēju iepirkties internetā arī brīvdienās, bez īpašas nepieciešamības neapmeklēt veikalus darba dienas beigās vai īsi pirms to slēgšanas, t.i. tā sauktajās "pīķa stundās", kā arī preces ar garāku derīguma termiņu iegādāties laikus.

LANA uzskata, ka, veicot tirdzniecības ierobežojumus, ir būtiski ņemt vērā Latvijas iedzīvotāju pirkšanas paradumus ilgākā periodā un apzināties, ka šie ierobežojumi vienā mirklī nemainīs cilvēku paradumus. Tā, piemēram, 2019. gadā SKDS veiktās aptaujas dati rādot, ka, plānojot viesības, teju puse Latvijas iedzīvotāju iegādājas alkoholiskos dzērienus, t.i. 13% iedzīvotāju vienmēr iegādājas alkoholiskos dzērienus, bet 31% – gandrīz vienmēr. Savukārt 25% respondentu gatavojoties svētkiem alkoholiskos dzērienus iegādājas diezgan reti un 17% – dažreiz, bet Veselības ministrijas 2018. gadā veiktais "Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums" atklāj, ka alkoholiskos dzērienus lieto 79% Latvijas iedzīvotāju.

Šobrīd LANA apvienojušies divpadsmit Latvijas lielākie nozares uzņēmumi: AS "Latvijas balzams", SIA "Liviko", SIA "Pernod Ricard Latvia", SIA "Balmerk Latvija", SIA "Mūrbūdu sidra darītava", SIA "Prike Latvija", SIA "Drinks Distribution", SIA "Amber Distribution Latvia", SIA "Abavas dārzi", SIA "Sabiles Sidrs", SIA "Altia Latvia" un SIA "Coca-Cola HBC Latvia", kā arī asociētais biedrs "Brown-Forman Corporation".