Alkohola nozares asociācija: Latvijas budžetam var iet secen 45 miljoni eiro

Trešdien, 21. novembrī, Igaunijas parlamenta trešajā lasījumā ir pieņemts lēmums par alkohola akcīzes iesaldēšanu, tādējādi 2019. un 2020. gadā neceļot akcīzes likmi alkoholiskajiem dzērieniem, kā tas tika paredzēts iepriekš. Ja līdzīgam lēmumam nesekos arī Latvijas valdība, Latvijas Alkohola nozares asociācija (LANA) brīdina par 40-45 miljonu eiro zudumu valsts budžetā, ko veido ienākumi no grādīgo alkoholisko dzērienu tirgus, portālu "Delfi" informēja LANA preses pārstāvji.

Šogad, kā uzskata asociācija, alkohola tirdzniecība ir palielinājusies, pateicoties aktīvai tirdzniecībai Igaunijas pierobežā. Lai arī pašreizējie rādītāji ir pozitīvi, jau tagad esot jāapzinās, ka šis tirgus ir sasniedzis savu virsotni. Ja nākamgad Latvijā tiks palielināts akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem, Igaunijas pierobežas tirdzniecība piedzīvos spējīgu kritumu un Latvijas valsts budžetam ies secen vairāki miljoni eiro, aprēķinājusi asociācija.

"Igauņu valstsvīri ir rīkojušies saprātīgi un apstādinājuši tālāku akcīzes nodokļa likmes kāpumu 2019. un 2020. gadam. Līdzīgi vajadzētu rīkoties arī Latvijas varas iestādēm, lai saglabātu ienākumu plūsmu no pierobežas tirdzniecības," norāda LANA izpilddirektors Dāvis Vītols.

"Pēdējo divu mēnešu laikā alkoholisko dzērienu nozarē ir vērojams kritums, kas norāda uz pierobežas tirdzniecības stabilizēšanos un alkoholisko dzērienu akcīzes ieņēmuma maksimuma punkta sasniegšanu," komentē Vītols.

"Igaunijas pierobežā tiek pārdoti aptuveni 20% no visa Latvijā pārdotā grādīgo alkoholisko dzērienu apjoma, papildus tam - pierobežā tiek pārdots arī ievērojams apjoms alus, vīna un citu alkoholisko dzērienu, kas sekmē ievērojamus ienākumus Latvijas budžetā. Ja tuvāko gadu laikā nevēlamies pieredzēt ieņēmumu kritumu par 40-45 miljoniem eiro, ko veido ieņēmumi no grādīgo alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa un no pievienotās vērtības nodokļa, jau šogad ir jāiesaldē akcīzes nodokļu likmes kāpums alkoholiskajiem dzērieniem," norāda Vītols.

LANA izveidota 2013. gada septembrī, apvienojoties līdzšinējām ražotāju un tirgotāju apvienībām un tādējādi kļūstot, par lielāko šīs nozares pārstāvi Latvijā. Šobrīd LANA apvienojušies vienpadsmit Latvijas lielākie nozares uzņēmumi: AS "Latvijas balzams", SIA "Liviko", SIA "Pernod Ricard Latvia", SIA "Dunker Latvija", SIA "Prike Latvija", SIA "Drinks Distribution", SIA "Amber Distribution Latvia", SIA "Abavas dārzi", SIA "Kroņstrauts", SIA "Altia Latvia" un SIA "Coca-Cola HBC Latvia", kā arī asociētais biedrs "Brown-Forman Corporation".

LANA ir Eiropas alkohola nozares asociācijas "Spirits Europe" pilntiesīgs biedrs un Latvijas pārstāvis.