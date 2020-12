Alkoholisko dzērienu ražotājam 'Amber Beverage Group' jauna vadītāja

No šā gada 1. decembra starptautisko alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas koncernu "Amber Beverage Group" (ABG) vadīs tā finanšu un operacionālā direktore Jekaterina Stuģe, līdzšinējam izpilddirektoram Sīmuram Fereira pārtraucot darbību kompānijā, liecina ABG sniegtā informācija.

Stuģe uzņemsies līdzšinējā izpilddirektora pienākumus nodrošināt kompānijas darbības nepārtrauktību, teikts kompānijas paziņojumā.

Viņa bijusi daļa no ABG vairāk nekā sešus gadus, būdama atbildīga par vairākām galvenajām grupas darbības funkcijām finanšu, ražošanas, noliktavu un loģistikas, IT un citās jomās, kā arī viņa ir bijusi daļa no grupas valdes un padomes, kas veidoja ABG stratēģiju.

Neskatoties uz pārmaiņām vadības komandā, ABG turpinās savu darbību kā ierasts visos reģionos, tostarp arī Latvijā.

"Mēs esam uz pareizā ceļa, lai nākamajos gados izaugtu par 1 miljarda eiro uzņēmumu. Mēs esam labi sagatavojušies 2021. gadam un esam pat vairākus soļus priekšā mūsu konkurentiem. Es ticu, ka arī šo sarežģīto gadu mēs noslēgsim uz pozitīvas nots un ar stabiliem biznesa rādītājiem," pauž Stuģe.

Foto: Publicitātes foto

Viņa norāda, ka pēdējo septiņu gadu laikā ABG kā grupa ir ievērojami augusi, gandrīz divkāršojot savu biznesu, paplašinoties globālā mērogā un īstenojot vairāku kompāniju iegādi Lielbritānijā, Austrālijā, Austrijā, Krievijā, Kiprā un Baltijas valstīs. Grupa ir ievērojami uzlabojusi savu starptautisko tīklu, izveidojot un palielinot tās klātbūtni Amerikā, Eiropā, Āzijas un Klusā okeāna reģionā.

ABG ir starptautisks alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas koncerns. Tas darbojas globālā mērogā no galvenā biroja Luksemburgā, kā arī caur ražošanas un izplatīšanas uzņēmumiem Krievijā, Meksikā, Lielbritānijā, Austrālijā, Austrijā un Baltijā – tā vēsturiskajā mājvietā. ABG nodarbina vairāk nekā 2000 darbinieku, kas nodrošina ražošanas, pildīšanas, tirdzniecības, izplatīšanas, eksportēšanas un mazumtirdzniecības funkcijas. ABG galvenie zīmoli ir "Riga Black Balsam®", "Moskovskaya® Vodka", "KAH® Tequila", "Rooster Rojo® tequila", "Cross Keys Gin®" un "Cosmopolitan Diva®". Grupas zīmolu portfelī ietilpst vairāk nekā 600 zīmolu, ko tā izplata vairāk nekā 185 tirgos visā pasaulē.