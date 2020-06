'Altum' atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejams līdz gada beigām

Kopš Covid-19 krīzes sākuma šā gada martā Attīstības finanšu institūcija "Altum" savu finanšu instrumentu ietvaros veicinājusi jau vairāk nekā 264 miljonu eiro ieplūšanu tautsaimniecībā. Kā portālu "Delfi" informēja institūcijā, atbalsts krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejams līdz gada beigām neatkarīgi no uzņēmuma nozares.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No 264 miljoniem eiro lielākā daļa jeb 151 miljons eiro ieguldīti ekonomikā ar speciāliem krīzes instrumentiem – apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem un garantijām banku kredītu brīvdienām, savukārt 113 miljoni eiro ekonomikā nonākuši caur ikdienas "Altum" programmām, kuras nemainīgi aktīvi tiek izmantotas arī krīzes laikā.

Kā norāda "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, papildus sniegtajiem palīdzības pasākumiem tiek piedāvāts arī eksporta apdrošināšana darījumiem Eiropas Savienības valstīs, kā arī drīzumā būs pieejams kapitāla fonds vidējo un lielo uzņēmumu atbalstam.

"Pozitīvi, ka neraugoties uz krīzi, pieprasījums arī pēc "Altum" ikdienas finanšu instrumentiem ir saglabājies identisks apjomam, kāds tas bija šajā laikā pirms gada, kad pasaule Covid-19 vēl nepazina. Tas liecina, ka uzņēmumi mērķtiecīgi turpina attīstību, neraugoties uz globālo turbulenci, un mēs esam gandarīti uzņēmējus atbalstīt ar finansējumu un kompetenci," norāda Bērziņš.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu kopumā saņēmuši 342 uzņēmumi par kopējo finansējuma summu 69 miljoni eiro, no tiem lielākā daļa ir mazie (39%) un mikrouzņēmumi (41%). 17% aizdevumu izsniegti vidējiem, bet 3% – lieliem uzņēmumiem. Pieprasītākais ir finansējums līdz 100 tūkstošiem eiro vienam darījumam, ko saņēmuši 68% "Altum" klientu, no kuriem mazāko aizdevumu 1840 eiro apjomā saņēma tirdzniecības uzņēmumam no Rīgas. 10% uzņēmēju darbības nodrošināšanai krīzes laikā aizņēmušies finansējumu no 101 līdz 200 tūkstošiem eiro, 14% no 201 līdz 999 tūkstošiem eiro, savukārt maksimālo aizdevuma summu, kas ir 1 miljons, saņēmuši 9% uzņēmumu.

Līdz šim apgrozāmo līdzekļu aizdevumu visaktīvāk izmanto pakalpojumu nozarē strādājošie uzņēmumi (31%), apstrādes rūpniecības (24%) un tirdzniecības uzņēmumi (24%), kā arī transporta (9%), būvniecības (7%) un lauksaimniecības (3%) komersanti. Aizdevumus darbības nodrošināšanai vīrusa izraisītās krīzes laikā izmanto uzņēmumi visā Latvijā – lielākā daļai finansēto uzņēmumu atrodas Rīgā un Pierīgā (65%), Latgalē (12%), Kurzemē (10%), Vidzemē (7%) un Zemgalē (6%).

Otru "Altum" īstenoto Covid-19 ietekmes pārvarēšanas instrumentu – garantijas banku kredītu brīvdienām kopš 25. marta piešķirtas par kopējo finansējuma summu 82 miljoni eiro.

Arī pēc ārkārtējās situācijas beigām pieteikumus "Altum" valsts atbalsta programmu finansējuma saņemšanai un nepieciešamos dokumentus klienti tiek aicināti iesniegt elektroniski portālā. Klātienes konsultācijas, rūpējoties par darbinieku un klientu veselību un drošību, būs pieejamas tikai ar iepriekšēju pierakstu.