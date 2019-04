'Alus ir sula' un 'Piena dīzelis' – apkopoti interesantākie 2018. gadā reģistrēto uzņēmumu nosaukumi

Cerību pilni un pašapziņu motivējoši – tādi bijuši daudzu pērn reģistrēto uzņēmumu nosaukumi. To nosaukumos piesaukti gan brīnumi, sirdsapziņa un labi padarīts darbs, gan dzīvnieki, putni un tādi pārdabiski radījumi kā eņģeļi un rūķi, šogad 1. aprīlī "Lursoft" apkopojis interesantākos pērn reģistrēto uzņēmumu nosaukumus.

Vairāk nekā citus gadus 2018. gadā jaunie uzņēmēji ļāvušies sapņošanai, par to nekautrējoties runāt arī uzņēmumu nosaukumos. Tā Salaspils novads 2018. gadā ticis pie SIA "Sapņu saliņas", bet Rīgā reģistrēts gan SIA "Sapņu kvartāls E", gan SIA "Sapņu kvartāls P" un SIA "Sapņu kvartāls S". Jā, par pieticību šeit būtu lieki runāt, taču, ja sapņo, tad ar vērienu. Bez sapņu kvartāliem un salām mums ir arī sava SIA "Sapņu virtuve". Ropažu novadā reģistrētais uzņēmums norādījis, ka tas nodarbosies ar virtuves mēbeļu ražošanu, savukārt tikai dažas dienas agrāk reģistrēts sapnis par skaisto, balto kleitu – SIA "Wedding dream Latvia". Uzņēmumam reģistrēta struktūrvienība "www.weddingshoes.lv", tiesa, interneta mājas lapa vēl nav pieejama, tāpēc nav iespējams spriest, cik brīnumains un sapņains būs tā preču piedāvājums, vērtē "Lursoft".

Bet laiks no sapņiem pievērsties pašapziņas celšanai, ko, izrādās, mēs spējam itin labi. Piemēram, biedrība "Cerību spārni" 2018. gadā reģistrējusi mazumtirdzniecības uzņēmumu SIA "Visi var", bet Talsu novadā darbu uzsācis informācijas pakalpojumu sniedzējs SIA "Viss ir iespējams". Un, ja iespējams ir viss, tad patiesi varētu noticēt Celmiņu ģimenes teiktajam, kuri sava uzņēmuma nosaukumā apgalvo, ka "Alus ir sula". Un patiesi, ja kādreiz ūdeni varēja pārvērst vīnā, kāpēc gan lai mazkapitāla SIA nespētu mums iestāstīt, ka alus ir sula.

Mūsu uzņēmēji ir spējīgi būt radoši pat brīžos, kad nav ideju, kā nosaukt savu jaunizveidoto uzņēmumu. Tā nu pērn Latvijā esam tikuši pie SIA "Nosaukums". Pieejamā informācija par 2018. gada decembra vidū reģistrēto uzņēmumu patlaban vēl ir samērā skopa. Tikmēr gana radoši jauna uzņēmuma dibināšanai piegājuši Gvido Reiss un Aiva Valdmane, kuri dibinājuši mazumtirdzniecības firmu SIA "Tujauzinikur". Tiem, kuri vēl nezina kur, varam pačukstēt priekšā, ka uzņēmuma juridiskā adrese meklējama Kandavas novada Kandavas pagasta Teikās. Ne mazāk radoši ir cēsnieki, kuri 2018. gada aprīlī reģistrējuši SIA "Tu jau zini kas". Jaunā uzņēmuma īpašnieki norādījuši, ka tā struktūrvienība ir "Koncertzāle Tu jau zini Kur", kas reģistrēta Rīgā, Tallinas ielā 10. Uzņēmuma īpašnieki ir Uldis Trapencieris un Armands Siliņš, kuriem jaunreģistrētais uzņēmums pieder vienādās daļās – katram 50%.

Mēs lielākoties esam piesardzīgi, dažādām situācijām izplānojot gan plānu B, gan C, gan arī Z, ja šķiet, ka visādi var gadīties. Tikmēr somu uzņēmējs Ari-Petri Johanness Lahtinens (Ari-Petri Johannes Lahtinen) ir pārliecības pilns, ka viss ritēs pēc plāna un rezerves varianti nav nepieciešami, tāpēc pagājušā gada novembrī reģistrēta SIA "No Plan B". Bet nenovērtēsim sevi par zemu, jo spējīgi biznesā ir ne tikai somi, bet arī latvieši, un tam kā pierādījums reģistrēta SIA "Latvieši var". Var ne tikai latvieši, bet arī zvēri. Tā Daugavpils novadā pērn reģistrēts bāru nozarē strādājošais SIA "Ezis var", kuram Daugavpilī ir sava struktūrvienība. Par varēšanu vai nevarēšanu vislabāk varēs spriest brīdī, kad uzņēmums būs iesniedzis savu pirmo gada pārskatu, taču patlaban redzams, ka SIA "Ezis var" izveidojies divu tūkstošu eiro liels nodokļu parāds, atklāj "Lursoft".

Parasti jaunie uzņēmēji dalās divās daļās – vieni izvēlas saviem rūpaliem nosaukumus, pēc kuriem pat minēdams neuzminēsi uzņēmuma darbības jomu, kamēr citi runā tiešu valodu. Piemēram, ja rodas, problēmas, tad SIA "Nemokies piezvani Marekam" noteikti palīdzēs rast risinājumu, vai arī SIA "Buljona meistars" no Babītes novada, kas savu struktūrvienību reģistrējis Līgatnē. Ja pavasarī ir vēlme mājoklī ielaist sauli, tad jāsauc talkā SIA "Logu mazgāšanas eksperti", bet brīžos, kad par sevi atgādina vēders, jāmeklē rokā SIA "Frī kartupeļu pavēlnieki".

Ja ar šiem uzņēmumiem viss skaidrs jau no to nosaukuma vien, tad SIA "Piena dīzelis", SIA "Mazliet romantikas", SIA "Labi, paldies!", SIA "When I saw her", SIA "Rīta stienis" u.c. pērn reģistrēto uzņēmumu nosaukumi būs to potenciālajiem klientiem liela mīkla.

Zemāk apkopoti interesantākie 2018. gadā reģistrēto uzņēmumu nosaukumi sadalījumā pa mēnešiem, pēc "Lursoft" vērtējuma.