Latvijā šobrīd ir 59 alus ražošanas uzņēmumi, 55 no tiem ir mazās alus darītavas. Salīdzinot ar situāciju pirms pieciem gadiem, to skaits ir gandrīz divkāršojies. It īpaši pēdējos gados radušās daudzas jaunas mazās alus darītavas, kas veido savu zīmolu. Arvien biežāk galdā tiek celti vietējie brūvējumi, ko apstiprina atsevišķu alus darītavu finanšu rezultāti – ir pieaudzis gan to apgrozījums, gan peļņa. Portāls "Delfi" pēta, kā biznesā veicas lielajām alus ražošanas kompānijām un kā vietējās mazās alus darītavas cīnās par vietu zem saules izaicinošajā alus biznesā.

2018. gadā Latvijā izdzerti 16 miljoni dekalitru alus, vismaz tā, par kuru samaksāts akcīzes nodoklis, tas ir par 1% vairāk nekā gadu iepriekš. Vienlaikus Latvijā saražotā alus daudzums samazinājies par 5%, bet ievestā palielinājies par 5%, liecina Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā statistika. Šī gada pirmie pieci mēneši liecina, ka alus patēriņš samazinājies par 4%, savukārt Latvijā saražots par 9% vairāk, bet importēts par 1% mazāk.

Raugoties uz alus nozari kopumā, "Valmiermuižas alus" darītavas saimnieks Aigars Ruņģis pauž bažas, ka, lai arī augošs mazo alus darītavu skaits ir iedvesmojošs, tomēr augošais alus imports Latvijā – ļoti satraucošs. Latvija piecu gadu laikā ir kļuvusi par pārliecinošu alus importētājvalsti, jo vairāk nekā puse alus, kas tiek pārdots Latvijā, netiek vairs ražots Latvijā, lai arī to rotā latviski, poētiski nosaukumi uz etiķetes. "Lielie alus koncerni brūvē alu tur, kur tas ir lētāk. Mazās alus darītavas nekad nespēs konkurēt ar cenu, bet gan ar garšu, atklātību un piederību Latvijai," secina Ruņģis. 2013. gadā Latvijā tika ievesti 5,2 miljoni dekalitru alus, salīdzinājumam – 2018. gadā – 11,1 miljons dekalitru.