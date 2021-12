Amatu atstāj lauksaimniecības milža 'Latraps' izveidotājs Ruža

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "Latraps" izveidotājs un ilggadējais vadītājs Edgars Ruža nolēmis visus spēkus veltīt stratēģijas un attīstības projektu jomai, tāpēc atstāj valdes priekšsēdētāja amatu, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Padome, kopā ar Ružu, balstoties uz kooperatīva vērtībām, jau izvēlējusies nākamo uzņēmuma vadītāju, kura vārds šobrīd vēl netiek izpausts.

"Pirms 22 gadiem man bija ideja un pārliecība, ka lauksaimniecība Latvijā var veiksmīgi attīstīties, ja to pārvalda un organizē lauksaimnieki paši. Es ticēju šai idejai, un tai noticēja arī daudzi zemnieki. Tā dzima "Latraps". Mēs sev un citiem pierādījām, ka Latvijas zemnieki var vienoties kopīgai idejai, var kooperēties un šodien mēs esam piemērs citām nozarēm," citēts Ruža.

Viņš akcentē, ka šo gadu laikā "Latraps" kļuvis par lielāko lauksaimniecības uzņēmumu, bet graudkopība par vienu no spēcīgākajām tautsaimniecības nozarēm valstī, nodrošinot ievērojamu daļu no Latvijas kopējā eksporta apjoma. "Latraps" vairākus gadus tiek atzīts par lielāko Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu, jo sasniedz lielāko apgrozījumu gada griezumā, kā arī daudzus gadus ir viens no top 3 Latvijas privātā kapitāla uzņēmumiem.

"Edgars Ruža nav tikai "Latraps" vadītājs. Viņš arī viens no dibināšanas idejas autoriem, līderis un simbols. Šajos gados Ružas vadībā "Latraps" ir ne tikai veiksmīgi strādājis mūsu kooperatīva biedru interesēs, bet arī veicinājis visas Latvijas lauksaimniecības nozares stiprināšanu, veidojot to par komerciāli ilgtspējīgu nozari," sacījis "Latraps" Padomes priekšsēdētājs Valters Bruss.

Tiek uzsvērts, ka uzņēmums spējis attīstīt līdz tam stagnējošo nozari un devis attīstības perspektīvu lauksaimniekiem dažādos Latvijas reģionos. Šobrīd aptuveni 70% graudaugu produkcijas tiek eksportēts un Latvijas zemnieku izaudzētie graudi aizceļo uz vairāk nekā 30 valstīm visā pasaulē.

2021. gada aprīlī "Latraps" kļuva par partneri SIA "Alpha Osta", lai iegūtu savu termināli graudaugu, pākšaugu un rapša iekraušanai. Nepieciešamos līdzekļus uzņēmums ieguva ar obligāciju emisiju, piedāvājot vērtspapīrus kooperatīva biedriem. Šobrīd notiek sagatavošanās darbi pie dzelteno zirņu olbaltumvielu izolāta ražotnes izveides, kas būs pirmā šāda veida ražotne Austrumeiropā.

"20 gadi "Latraps" vadībā ir bijis vērtīgs, ilgs un nozīmīgs laiks. Es esmu ļoti pateicīgs visai savai komandai par drosmi un izcilību. Kopā šajos gados esam sasnieguši neticami daudz. Bet tas vēl nav viss, ­– ir vairāki ambiciozi projekti, kurus esam iecerējuši īstenot nākotnē. Esmu pārliecināts, ka "Latraps" komanda turpinās attīstības ceļu un es būšu līdzās," uzsvēris Ruža.

"Latraps" neto apgrozījums pagājušajā finanšu gadā bija 268 miljoni eiro un tas nopelnīja trīs miljonus eiro.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Latraps" (LPKS LATRAPS) dibināta 2000. gada 22. aprīlī, apvienojoties progresīvākajām zemnieku saimniecībām no Zemgales. No dažu desmitu biedru uzņēmuma pirmajā gadā tas ir izaudzis par lielāko lauksaimniecības uzņēmumu valstī, kurā apvienotas saimniecības no visiem Latvijas reģioniem. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir graudu un rapšu tirdzniecība un eksports, lauksaimniecības izejvielu nodrošināšana lauksaimniekiem, lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība, sējumu apdrošināšana, degvielas tirdzniecība, kravu pārvadājumi un citi sekmīgai lauksaimniecībai nepieciešamie pakalpojumi.

Šobrīd "Latraps" apvieno 1119 zemniekus no visas Latvijas.