Amatu atstājis 'Hanzas maiznīcas' līdzšinējais valdes loceklis Uģis Mihņevičs

No AS "Hanzas maiznīcas" valdes locekļa amata aizvadītajā piektdienā atcelts Uģis Mihņevičs, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Amatu uzņēmuma valdē Mihņevičs ieņēma kopš 2016.gada. Viņa vietā 18.jūnijā AS "Hanzas maiznīcas" valdes locekļa amatā iecelts uzņēmuma prokūrists Asso Lankots no Igaunijas.

"Lursoft Klientu portfelis" norāda, ka līdz ar atcelšanu no amata izbeigta arī 2016.gada sākumā izdotā prokūra, kas Mihņevičam piešķīra tiesības atsevišķi pārstāvēt uzņēmumu.

AS "Hanzas maiznīcas" 2020.gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksāja 2,93 miljonus eiro, tostarp 779,75 tūkstošus eiro valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un 375,46 tūkstošus eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Pagājušajā gadā, balstoties uz VID sniegto informāciju, uzņēmums bija darba devējs 159 strādājošajiem. Pēdējos gados nodarbināto skaits uzņēmumā samazinājies.

Kā vēstīts, AS "Hanzas maiznīcas" īpašnieks plāno slēgt rūpnīcu Rīgā, līdz ar to bez darba paliktu aptuveni 90 uzņēmuma darbinieku. AS "Hanzas maiznīcas" īpašnieks paredzējis daļu ražošanas pārvirzīt uz Lietuvu, bet daļu – uz Igauniju. Šāds lēmums pieņemts, izvērtējot Baltijas valstīs esošo četru ražotņu darbu.

Līdz ar ceptuves slēgšanu uzņēmums turpinās nodrošināt pārdošanas un mārketinga funkciju, loģistiku un piegādi, norādījis Mihņevičs.