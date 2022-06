'Amber Beverage Group' plāno investēt 40 miljonus eiro jaunas ražotnes izveidē Baltijā

Turpinot izaugsmi un kāpinot pārdošanas apjomus, globālā alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas kompānija "Amber Beverage Group" izskata iespēju izveidot jaunu dzērienu ražotni Baltijā. Investīciju apmērs tiek lēsts aptuveni 40 miljonu eiro apmērā, informē uzņēmuma pārstāvji.

Grupas vadība veic investīciju izdevīguma izpēti un plāno tikties ar Baltijas valstu investīciju un attīstības institūcijām, izvērtējot labākos priekšlikumus turpmākai sadarbībai.

"Plānveidīgas un rūpīgi pielāgotas attīstības stratēģijas dēļ, arī pēdējos gados, kad pasauli satricināja vairākas negaidītas krīzes, mēs atrodamies uz izaugsmes ceļa. Lai arī cik spēcīga nebūtu mūsu esošā ražotne Latvijā, kas ražo vairākus no mūsu globālajiem zīmoliem, aplēses rāda, ka tuvāko gadu laikā mēs sasniegsim maksimālo ražošanas kapacitāti, pateicoties mūsu zīmolu gaidāmajai izaugsmei globālā mērogā. Uzskatām, ka pareizās vietas izvēle ir kritiski svarīga, jo tā ietekmēs ražošanas darbību turpmākajās desmitgadēs. Vēlamies jau no paša sākuma veicināt padziļinātu sadarbību ar valsts institūcijām un citām iesaistītājām pusēm ar mērķi noskaidrot, kurā no Baltijas valstīm šāda līmeņa investīcijas ražošanas infrastruktūrā nesīs maksimālu labumu gan valsts ekonomikai, gan kopējai Grupas attīstībai," norāda "Amber Beverage Group" vadītāja Jekaterina Stuģe.

"Pēdējo gadu laikā "Amber Beverage Grupa" aktīvi darbojas ārpus Baltijas reģiona, taču, ņemot vērā Grupas vēsturiskās saknes, Baltija ir primārā izvēle jaunās ražotnes izveidei. Plānojot investīcijas, mēs vēlamies radīt modernu, ilgtspējīgas attīstības standartiem atbilstošu ražošanas bāzi, kas dubultos mūsu ražošanas kapacitāti un veicinās ekonomisku attīstību ilgtermiņā," piebilda par ilgtspēju atbildīgais "Amber Beverage Group" valdes loceklis Arturs Evarts.

Kompānijai pieder vairāki uzņēmumi, kas darbojas Baltijas valstīs. Tās atpazīstamākie uzņēmumi Latvijā ir alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmums "Amber Latvijas balzams", plašākais specializēto dzērienu tirdzniecības tīkls "Latvijas balzams veikali", vadošais alkoholisko dzērienu izplatītājs "Amber Distribution Latvia" un citi. Lietuvā kompāniju pārstāv "Amber Distribution Lithuania", kas pārrauga arī dzērienu tīkla "Bravo Alco" darbību. Tāpat arī Igaunijā kompānija ir klātesoša ar diviem uzņēmumiem: alkoholisko dzērienu ražotni "Amber Production Remedia" un dzērienu izplatīšanas uzņēmumu "Amber Distribution Estonia".

"Pēdējo trīs gadu laikā mēs kā grupa esam Baltijas valstu budžetā iemaksājuši vairāk nekā 490 miljonus eiro. Ja konkrētāk, Latvijā – vairāk nekā 225 miljonus eiro, Lietuvā – vairāk nekā 230 miljonus eiro, savukārt Igaunijā – vairāk nekā 33 miljonus eiro, kas liecina, ka ražotnes klātbūtne kādā no Baltijas valstīm potenciāli nestu zīmīgu ieguvumu tās ekonomikai. Šīs ir apjomīgas investīcijas, kas iezīmēs arī jaunu darbavietu izveidi un vietējā biznesa atbalstu. Stratēģisku lēmumu par ražotnes atrašanās valsti mums ir jāpieņem pēc sanāksmēm ar katras valsts investīciju politikas īstenotajiem, ko plānojām veikt jau tuvākajā laikā," rezumē Jekaterina Stuģe.