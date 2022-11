'Amber Latvijas balzams' reģistrēta 16,3 miljonu eiro vērta komercķīla

Aizvadītajā piektdienā, 11. novembrī, 16,3 miljonu eiro vērta komercķīla reģistrēta alkoholisko dzērienu ražotājam AS "Amber Latvijas balzams". Komercķīlas ņēmējs ir AS "Signet Bank", savukārt kā parādnieks norādīts Amber Beverage Group Holding S.a.r.l, liecina "Lursoft" dati.

AS "Amber Latvijas balzams" komercķīlas darījumā ieķīlājis deviņas savas preču zīmes.

"Lursoft" dati rāda, ka AS "Amber Latvijas balzams" šobrīd ir reģistrētas četras aktīvas komercķīlas.

Vadošais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā AS "Amber Latvijas Balzams" 2021. gadā apgrozījis 78,05 miljonus eiro. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn uzņēmuma apgrozījums palielinājies par 13,82%. Apgrozījuma pieaugums saistīts ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos un nacionālo valdību ieviesto Covid-19 pandēmijas situācijas ierobežojumu atvieglošanu.

Neskatoties uz to, AS "Amber Latvijas Balzams" peļņa pēc nodokļiem pērn bijusi mazāka nekā 2020.gadā, samazinoties līdz 8,73 miljoniem eiro.

"Lai gan apgrozījums pārskata gadā auga, peļņas samazinājumu ietekmēja saražotās produkcijas īpatsvara izmaiņas, t.i., lielāks trešo pušu zīmolu ražošanas īpatsvars, kā arī "Latvijas balzams" ražoto zīmolu veikto mārketinga aktivitāšu saistīto izmaksu pieaugums," lasāms AS "Amber Latvijas Balzams" vadības ziņojumā.

AS "Amber Latvijas Balzams" ražotā produkcija pieejama gan tiešā eksporta ceļā, gan ar "Stoli" grupas starpniecību Eiropā, Austrālijā, Amerikā, Āzijā, kopumā vairāk nekā 180 eksporta tirgos. "Lursoft" pieejamais gada pārskats liecina, ka no kopējā AS "Amber Latvijas Balzams" apgrozījuma 2021. gadā vietējais tirgus veidoja 33,68%. Lielākā eksporta valsts uzņēmumam pagājušajā gadā bijusi Kipra, kas veido 55,74% no tā kopējā apgrozījuma 2021. gadā.

Pagājušajā gadā AS "Amber Latvijas Balzams" turpināja veikt ieguldījumus tā ražošanas attīstībā, īpašu uzmanību pievēršot efektivitātes un pielāgošanas spējas paaugstināšanai, kā arī zemo izmaksu bāzes saglabāšanai. Kopumā pērn uzņēmums pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegādē ieguldījis 2,7 miljonus eiro.