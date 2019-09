Amerika dēla firmai regulāri veicies Rīgas brīvostas iepirkumos, izpētījis 'de facto'

Ilggadējā Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja Andra Amerika (GKR) dēls, bijušais Rīgas domnieks Agris Ameriks vairākus gadus ir saistīts ar brīvostu. Viņa uzņēmums "Creative IT development" jau kopš 2013. gada regulāri uzvar Rīgas brīvostas rīkotajos konkursos par ostas mājaslapas uzturēšanu, noskaidroja LTV raidījums "de facto".

Trīs pēdējie konkursi ar dažu nedēļu pieteikšanās termiņu tika sludināti īsi pirms gadumijas, un vienīgā pretendente tajos bija Agra Amerika firma. Savukārt bijušais Rīgas vicemērs, tagad Eiropas Parlamenta deputāts Andris Ameriks apgalvo, ka viņam ar to neesot nekāda sakara, ziņoja raidījums.

2013. gada sākumā Rīgas brīvostas pārvaldnieks noslēdza ar Agrim Amerikam piederošo firmu "Creative IT development" līgumu par Rīgas brīvostas mājaslapas uzturēšanu par 3200 eiro mēnesī bez PVN. Pakalpojuma sniedzējs tika meklēts cenu aptaujā, piedāvājumu nosūtot trīs firmām, un Amerika jaunākā firmas piedāvātā cena izrādījusies labākā.

Raidījums gan secina, ka nav skaidrs, kā Rīgas brīvostas IT departaments varēja iedomāties, ka šī nelielā firma vispār jāaicina. Agris to kā viena lata uzņēmumu "Ameri ECO" bija nodibinājis gadu iepriekš, bet 2012. gada oktobrī nosaukumu mainīja uz "Creative IT development". Nākamajā konkursā 2014. gada vasarā – atkal aptaujas procedūrā – pieteicās arī divi nozarē pazīstami uzņēmumi ("Lattelecom Technology" un "Datu sistēmas"), bet Amerika juniora firmas piedāvājums atkal izrādījies nedaudz labāks.

Kopš 2016. gada mājaslapas uzturētāju Rīgas brīvosta meklē atklātā iepirkuma procedūrā. Tomēr iepirkumi tiek izsludināti tikai brīvostas mājaslapā, tas notiek ap Ziemassvētkiem un piedāvājuma sagatavošanai ir vien 20 dienas, izpētījis raidījums. Trīs reizes "Creative IT development" pieteicās kā vienīgais pretendents un arī uzvarēja. Pēdējo reizi līgums tika noslēgts uz diviem gadiem – līdz 2020. gada februārim. Summa ir tikai nedaudz mazāka par 75 tūkstošiem eiro – līdz šim slieksnim brīvostas pārvaldniekam līgumi nav jāsaskaņo ar valdi. Tās sastāvā ir astoņi locekļi, no kuriem puse pārstāv Rīgas pašvaldību, bet otra puse – ministrijas, norāda raidījums.

"Es negribētu teikt, ka man personīgi nebija pieredze. Iespējams, uzņēmumam pašam nebija liela pieredze vēl uzkrāta, bet personīgi man ir bijusi pieredze, arī strādājot lielos uzņēmumos, un man pieredze dažādos IT projektos bijusi diezgan plaša arī pirms kļūšanas par Rīgas domes deputātu," komentējis Ameriks juniors.

Paskaidrot, kā un kāpēc sadarbība ar Agra Amerika firmu uzsākta, nespēja arī Rīgas brīvostā. "Kolēģi no IT departamenta, kas savas kompetences ietvaros 2013. gadā pieņēma lēmumu par konkrētu pretendentu izvēli, vairs nav darba tiesiskajās attiecībās ar Rīgas brīvostas pārvaldi. Grūti šobrīd noskaidrot viņu motīvus un izprast, kāds bija IT tirgus 2013. gadā," raidījumam atbildēja brīvostas Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas pārstāve Inga Šabovica.

Vaicāts, vai tēvs nav aicinājis iepirkumā nepiedalīties, lai tas neizskatītos pēc interešu konflikta, Agris Ameriks atbildēja noraidoši: "Mēs visi esam pieauguši cilvēki – gan tēvs, gan es. Līdz ar to es uzskatu, ka es pats spēju pieņemt lēmumu par to, ko es vēlos darīt un ko es nevēlos darīt."

Kā liecina "Lursoft" dati, "Creative IT development" pērn strādājis ar 90 573 eiro apgrozījumu un nopelnījis 6567 eiro.