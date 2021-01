Anastasija Udalova: trīs gadu laikā 'Dzintars' kļūs par Baltijā lielāko kosmētikas ražotāju

"Dzintara" kosmētikas biznesa atdzīvināšanā Igaunijas industriālā grupa "Skinest Group" līdz šim ieguldījusi vairāk nekā 6 miljonus eiro un top plāns tālākām investīcijām, ekskluzīvā intervijā portālam "Delfi" saka SIA "Dzintars Production", kas jau drīzumā mainīs nosaukumu uz "H.A. Brieger", līdzīpašniece Anastasija Udalova.

Saskaņā ar plāniem, kurus koriģējusi Covid-19 pandēmija, "Dzintara" produkcija veikalu plauktos gan Latvijā, gan eksporta valstīs nonāks šī gada pirmā ceturkšņa otrajā pusē. Pārskatot zīmola līdzšinējo produktu portfeli, izlemts, ka smaržu, kas daudziem vēl joprojām raisa asociācijas, kategorijai tiks pielikts punkts, taču ar lielu skaitu gan līdzšinējo, gan jaunu produktu uzņēmums saista vērienīgus attīstības plānus.

Pastāstiet par sevi. Kāda ir Jūsu līdzšinējā pieredze biznesā un kāpēc nolēmāt startēt kosmētikas ražošanā?

Man ir 31 gads, esmu ieguvusi juridisko izglītību. Sākot no studiju pirmā kursa, apmēram trīs gadus strādāju zvērināta advokāta Saulveža Vārpiņa birojā. Pēc tam sāku strādāt par juristi, vēlāk par Iepirkumu daļas vadītāju VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" un pēdējos gadus ieņēmu arī valdes locekles amatu šajā uzņēmumā. Kopumā VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nostrādāju aptuveni astoņus gadus. Pēc tam devos uz Gruziju, kur pēdējos trīs gadus esmu strādājusi, vadot uzņēmumus, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma attīstības projektu – "Tbilisi Hills Golf & Residences". Paralēli studēju arī Executive MBA Stokholmas Ekonomikas augstskolā. Gruzijas projekts ir lielākais šāda tipa projekts Kaukāza reģionā ar kopējo platību 331 hektārs. Tas bija liels izaicinājums uzsākt šo projektu, jo mēs nopirkām nekustamo īpašumu, kur nebija nekā. Tas bija tukšs kalns bez izbūvētiem ceļiem, bez elektrības un citas infrastruktūras. Un trīs gadu laikā esam spējuši uzbūvēt rajonu, kurā jau ir gan dzīvojamās mājas, gan golfa laukums. Viens no uzņēmumiem nodarbojas ar golfa laukuma pārvaldību, otrs – ar nekustamā īpašuma attīstību un pārdošanu, savukārt trešais ir celtniecības uzņēmums, kas veic būvniecības darbus šī projekta ietvaros. Šobrīd joprojām esmu šo trīs uzņēmumu vadītāja. Paralēli sākās "Dzintara" maksātnespējas process, kura rezultātā mēs pieņēmām izaicinājumu atdzīvināt leģendāro "Dzintaru". Esmu arī AS "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca" padomes locekle.

Man ļoti žēl, ka Latvijā ražojošie uzņēmumi viens pēc otra tiek aizvērti. Ņemot vērā mūsu grupas pieredzi tieši ražošanas attīstībā, ar lielu atbildību pieņēmām lēmumu nopirkt "Dzintaru" un atsākt ražošanu.

Kā visu paspēsiet? Pieņemu, ka "Dzintara" attīstība šobrīd prasa ļoti daudz laika.

Protams, mans galvenais uzdevums un prioritāte ir "Dzintars". Gruzijas projekts jau šobrīd ir stabili strādājošs. Trīs gadu laikā esmu izveidojusi multinacionālu profesionāļu komandu, kas spēj ļoti labi nodrošināt operatīvo darbību, man strādājot attālināti. Diemžēl pandēmijas dēļ Gruzija ir lokdaunā, un man nesanāk uz turieni aizlidot un atrast sev aizvietotāju, tāpēc tagad paralēli notiek šīs divas darbības, bet Gruzijas biznesa attīstība man ir jānodod kādam citam. Un šo cilvēku mēs ļoti aktīvi meklējam. "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīcā" esmu padomē, un padome pilda vairāk uzraugošo funkciju. Mums ir ļoti paveicies, jo uzņēmumu vada profesionāļi, tāpēc padomes darbs ir vairāk pārraugošs, reizi ceturksnī vērtējot, kā veicas ar darbības rezultātiem. Mans galvenais fokuss ir "Dzintars", un ar to arī nodarbojos lielāko daļu savas dienas.

Kā norisinājās "Dzintara" aktīvu iegādes process?

"Dzintara" maksātnespējas process sākās 2019. gada rudenī. Tobrīd maksātnespējas administrators izsludināja izsoli, kur pirmais solis bija diezgan augsts. No tā brīža mēs sākām interesēties par "Dzintaru". 2019. gada beigās šie aktīvi, vērtējot cenu, no biznesa viedokļa nebija īpaši atraktīvi, bet pagājušā gada pavasarī, kad tika pieņemts lēmums par to, ka "Dzintars" tiks pārdots, ņemot vērā tirgus situāciju, sākām jau nopietnāk interesēties par šo jautājumu, un mūs uzrunāja, manuprāt, administratora ļoti pareizais lēmums nepārdot "Dzintaru" pa daļām. Bija daudz interesentu, kas vēlējās pirkt daļu no "Dzintara" aktīviem – vieni gribēja pirkt iekārtas, citi – preču zīmes, un vēl citi – tikai nekustamo īpašumu, bet administrators šajā gadījumā rīkojās ļoti saimnieciski un neļāva "Dzintaru" sadrumstalot. Kad tika piedāvāta šāda iespēja, mēs izsvērām savu kompetenci un sapratām, ka ražošana ir tas, kā Latvijā trūkst, un mums ir visas iespējas un pieredze, lai izdotos.

Cik lielas investīcijas no jūsu puses līdz šim ir ieguldītas "Dzintarā" un cik lielas vēl tiek plānotas?

Šobrīd investīciju apjoms pārsniedz sešus miljonus eiro, un tālāko investīciju plāns patlaban ir izstrādes stadijā. Šos ieguldītos sešus miljonus mēs plānojam atpelnīt diezgan ātrā laikā.

Kas ir investīciju avots? Vai izmantojāt arī banku finansējumu?

Tie ir pašu līdzekļi. Mūsu investors ir "Skinest Group". Diemžēl jāsaka, ka Latvijā esošās bankas ļoti neaktīvi atbalsta ražošanu mūsu valstī. Mums gan ir paveicies, jo mūsu grupai "Luminor" ir labs partneris, bet pārējās bankas diemžēl nav ieinteresētas palīdzēt ražošanas attīstībai Latvijā, tāpēc galvenais finanšu avots šobrīd ir mūsu grupa.

Pastāstiet sīkāk par "Dzintara" aktīvu pašreizējo īpašnieku struktūru.

"Dzintara" nekustamais īpašums šobrīd pieder uzņēmumam "Ritrem". Tas ir uzņēmums, kas nodarbosies ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu. Un "Dzintars Production" jeb "H.A. Brieger" jau jaunajā nosaukumā nodarbosies tikai un vienīgi ar ražošanu un netiks apgrūtināts ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu. Šajā uzņēmumā man pieder 33% un "Skinest Group" – pārējie 67%.

Pastāstiet par "H.A. Brieger". Kāpēc nolēmāt mainīt ražotnes nosaukumu un kādas ir tā saknes?

Tieši šis zīmols ir tās saknes, uz kurām "Dzintars" atsaucas, rakstot "Anno 1849". 1849. gadā Henrijs Ādolfs Brīgers Rīgā dibināja ziepju un parfimērijas fabriku. Starp citu šīs fabrikas ēka joprojām ir Baznīcas un Stabu ielas krustojumā. No 1849. gada līdz Otrajam pasaules karam šis uzņēmums piedzīvoja ļoti lielu izaugsmi, nodarbinot no diviem līdz vairāk nekā 150 darbiniekiem. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā šis bija viens no lielākajiem ražojošajiem uzņēmumiem Latvijā. Pēc Otrā pasaules kara, kad sākās padomju laiki, diemžēl šis nosaukums tika nomainīts un parādījās "Dzintars". Mēs saskatām, pirmkārt, vēsturisko nozīmi šim nosaukumam – ļoti gribētos atdzīvināt tieši šī ražotāja vārdu, kurš lika pamatus kosmētikas ražošanai Latvijā. Otrkārt, tā kā primāri svarīgi ir eksporta tirgi, tad jāsaka, ka "Dzintars" ir izrunājams NVS valstīs un tur šo zīmolu atpazīst, bet parējās pasaules valstīs vārds "Dzintars" ir ļoti sarežģīts un "H.A. Brieger" eksporta tirgum, mūsuprāt, būs atraktīvāks zīmols.

Foto: No personīgā arhīva

Vai izmantosiet arī "Dzintara" zīmolu, vai tikai "H.A. Brieger"?

"H.A. Brieger" būs ražotnes nosaukums, savukārt zīmols, ar kuru mēs ražosim produkciju, būs "Dzintars", proti, "Dzintara" kosmētika paliks ar to pašu nosaukumu, ar kuru mēs esam pieraduši to redzēt un lietot. Pakāpeniski attīstīsim arī citas produktu līnijas ar jauniem zīmoliem.

Ar ko jums personīgi asociējas "Dzintars"?

Laikam tāpat kā lielākajai daļai mūsu valsts iedzīvotāju – ar lūpu balzamu oranžā un zaļā krāsā, bet ļoti daudzi "Dzintara" produkti ir ar apbrīnojamu kvalitāti un sastāvu. Ja man jautā, ar ko man asociējas "Dzintars", tad varu teikt, pirmkārt, – ar lūpu balzamu, otrkārt, – ar ne visai veiksmīgo iepakojumu, bet pie tā mēs tagad strādājam. Attiecībā uz iepakojumu pieņēmām lēmumu, ka tas būs pirmais, ko mainīsim.

Kā vērtējat līdzšinējo "Dzintara" attīstību? Vai redzat arī kādas kļūdas iepriekšējā īpašnieka darbībā?

Manuprāt, mums visiem būtu tiešām jāpasakās Gerčikova kungam (AS "Dzintars" iepriekšējais īpašnieks Iļja Gerčikovs) par to, cik daudz pūļu un darba viņš ir ielicis šajā uzņēmumā. Šis uzņēmums noteikti viņam ir bijis kā bērns. Produktu receptūras, kas tika izstrādātas "Dzintarā", ir vienkārši fenomenālas. Un mūsu laikos veikalu plauktos redzēt masu tirgum paredzētu produkciju ar šādu kvalitāti un sastāvu ir milzīgs retums. Tas, ka "Dzintars" spēja saglabāt šo kvalitāti, ņemot vērā cenu, par kādu produkcija tika pārdota, ir tiešām liels sasniegums.

Mēs gan piestrādāsim pie mārketinga un šajā zin̦ā esam atraduši sev lieliskus partnerus. Mūsu zīmola stratēg̒iju izstrādā aģentūra "White Label" kopā ar "Golin Riga" un iepakojuma dizainu veido studija "Overpriced". Mēs uzskatām, ka tas ir viens no veiksmes stūrakmen̦iem, tāpēc noteikti liksim lielu uzsvaru uz mārketinga iespējām. Uzskatu, ka to iepriekšējā "Dzintara" vadība bija nepamatoti piemirsusi. Ceram, ka ar šo redzējumu spēsim atgriezt leģendāro ražotāju tirgū un to attīstīt, lai nākošajos trijos gados kļūtu par Baltijā lielāko kosmētikas ražotāju.

Vai ar Gerčikova kungu šobrīd uzturat kādu komunikāciju? Zināms, ka viņš izveidojis jaunu kompāniju "Dzintars Beauty". Vai jūs tas nesatrauc, ņemot vērā zīmola līdzību?

Ar Gerčikova kungu neesam tikušies. Tāpat man nav informācijas par uzņēmumu, kuru viņš no jauna ir izveidojis, tomēr vēlos uzsvērt, ka mūsu uzņēmuma attīstības plānus tas pilnīgi noteikti neietekmē.

Kā vērtējat aktīvus, kurus iegādājāties? Kādā stāvoklī tie ir?

Tā kā pirkām aktīvus maksātnespējas procesa ietvaros, bija diezgan liels jautājums, kādā stāvoklī būs iekārtas, jo maksātnespējas administrators, pārņemot šo īpašumu, nevarēja pārbaudīt, vai iekārtas strādā. Taču, paldies Dievam, mums ir paveicies. Ņemot vērā to, ka bija pagājis gads, kopš tās netika darbinātas, bija jāveic dažādi sīki labojumi, bet visas iekārtas strādā un arī pirmie produkti ražoti tieši uz šīm iekārtām. Cilvēki, kas iepriekš ar tām strādāja, labi zināja, kā iekārtas darbināt. Tāpēc jāsaka, ka, ņemot vērā izdienas gadus, kas ir šīm iekārtām, ar tām viss ir kārtībā.

Vai esat iegādājušies, vai vēl plānojat iegādāties arī jaunas iekārtas?

Jā, mums ir plāns pirkt jaunas iekārtas. Šobrīd top investīciju plāns nākošajam periodam. Jaunās iekārtas tiks pirktas arī uzlabotajam iepakojumam, jo mūsdienu iepakojums prasa citas iekārtas, nekā tās ir bijušas "Dzintaram". Taču jāuzsver, ka šo iekārtu iepirkums mums nekādā veidā nekavēja ražošanas uzsākšanu un ražošanas procesu. Tiklīdz beigsies Covid-19 pandēmijas uzliesmojums, būs iespēja aizbraukt apskatīties, testēt un pasūtīt šīs iekārtas. Arī tam būs vajadzīgs laiks līdz pat gadam, lai personificētu iekārtas, kuras spēs ražot un iepakot tā, kā mums vajadzīgs.