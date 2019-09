Antropogēnas katastrofas draudi – valdība lems par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgā

Trešdien pēcpusdienā Ministru kabineta (MK) sanāks uz ārkārtas sēdi, lai izskatītu jautājumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā, portālu "Delfi" informēja Ministru kabineta preses sekretāre Sabīne Spurķe. Darba kārtībā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais rīkojuma projekts par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgas pašvaldībā.

Lai novērstu antropogēnas katastrofas draudus, kas saistīta ar potenciālu kaitējumu videi un sabiedrības veselībai, ja, sākot ar 2019. gada 15. septembri, tiktu apturēta vai būtiski apgrūtināta sadzīves atkritumu savākšana un izvešana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā izsludināt Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ārkārtējo situāciju no 2019. gada 11. septembra līdz brīdim, kad spēku zaudē Konkurences padomes 2019. gada 9. septembra lēmums, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 11. decembrim.

Plānots noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

Vienlaikus uzdot Rīgas domei:

Vienoties ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, kas apliecinājuši gatavību nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, sākot ar 2019. gada 15. septembri, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas turpināšanu no 2019. gada 15. septembra, ievērojot pakalpojumu sniegšanas teritoriju un pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, kas noteikti līgumos ar Rīgas pilsētas pašvaldību šiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem līdz 2019. gada 14. septembrim.

Pieprasīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav apliecinājuši gatavību nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu, sākot ar 2019. gada 15. septembri, līdz 2019. gada 12. septembrim iesniegt Rīgas domē noslēgtos līgumus ar sākotnējiem atkritumu radītājiem vai valdītājiem, kas ir spēkā līdz 2019. gada 14. septembrim.

Nekavējoties piemērot un līdz 2019. gada 13. septembrim noslēgt sarunu procedūru Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļā, kurā, sākot ar 2019. gada 15. septembri, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas gatavību nav apliecinājuši sadzīves atkritumu apsaimniekotāji, kas attiecīgajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz līdz 2019. gada 14. septembrim.

Paredzēt prasības pretendentiem, kas, sākot ar 2019. gada 15. septembri, nepasliktina pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, kādi attiecīgajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā ir spēkā līdz 2019. gada 14. septembrim.

Saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju prasības pretendentiem (tehnisko specifikāciju) un sarunu procedūras rezultātus.

Ar 2019. gada 15. septembri nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem neatkarīgi no tā, vai sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs ir noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar sarunu procedūras rezultātā izvēlētajiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem.

Nodrošināt, ka līdz ar šo rīkojumu izsludinātās ārkārtējās situācijas pastāvēšanas laikā sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek piemērota atbilstoši faktiski apsaimniekotajam sadzīves atkritumu apjomam.

Tāpat noteikt, ka par iespējamiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskajām un juridiskajām personām ar šo rīkojumu izsludinātās ārkārtējās situācijas pastāvēšanas laikā atbild Rīgas pilsētas pašvaldība.

Rīgas domei nodrošināt, ka sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem nekavējoties ir pieejama objektīva un pilnvērtīga informācija par kārtību, kādā tiek nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Jau vēstīts, ka Rīgas dome trešdien atkārtoti vērsusies pie VARAM ar lūgumu izsludināt ārkārtas situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā Rīgā, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Vietvara ir saņēmusi visu četru līdzšinējo atkritumu apsaimniekotāju atbildes par iespēju turpināt nodrošināt pakalpojuma sniegšanu. SIA "Clean R" un SIA "Eco Baltia vide", kas nodrošina aptuveni 88% atkritumu izvešanu Rīgā, pauduši gatavību turpināt līdzšinējo darbu. Arī SIA "Lautus" norādījuši, ka var mēģināt piesaistīt nepieciešamās investīcijas, taču vēlās no domes atsevišķas garantijas par to, kādā veidā tiks panākts, ka Konkurences padomes (KP) pieņemtais lēmums, kas šobrīd ir saistošs tikai Rīgas pašvaldībai, būs saistošs arī gala patērētājam jeb atkritumu radītājam.

Savukārt SIA "Pilsētvides serviss" atbildējuši, ka savu darbību Rīgā turpināt vairs neplāno.

Jau ziņots, ka otrdien pēc vairāku stundu ilgām debatēm un papildus atzinumu pieprasīšanas no Valsts kancelejas un Tieslietu ministrijas Ministru kabinets (MK) nepieņēma Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas (VARAM) rosināto rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgā atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Tā vietā MK nolēma aicināt Rīgas domi (RD) pildīt Konkurences padomes (KP) lēmumu un vajadzības gadījumā atgriezties pie jautājuma par ārkārtējās situācijas izsludināšanu jau valdības ārkārtas sēdē trešdien.

Īsi pirms valdības lēmuma valdības sēdē klātesošais Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR) skaidroja, ka jau otrdien 10 no rīta bija uzaicinājis uz domi visus četrus līdzšinējos operatorus, no kuriem ieradās tikai trīs, jo viens no mazajiem – "Pilsētvides serviss" – paziņojis, ka vairs nenodarbosies ar šo pakalpojumu sniegšanu Rīgā.

Jau ziņots, ka Konkurences padome (KP) neatļāva atkritumu apsaimniekotājam "Tīrīga" slēgt līgumus ar Rīgas iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu.

KP vadītāja Skaidrīte Ābrama, skaidrojot KP pieņemto lēmumu par pagaidu noregulējumu, preses konferencē otrdien uzsvēra, ka galvenais uzdevums Rīgas domei šajā gadījumā ir saglabāt konkurenci atkritumu apsaimniekošanas jomā pilsētā, kā tas bijis līdz koncesijas līguma slēgšanai ar "Tīrīga".