Apakšveļas ražotājs 'New Rosme' dīkstāves pabalstiem pieteicis veikalu darbiniekus

Apakšveļas ražotāja SIA "New Rosme" dīkstāves pabalstam pavasarī bija pieteikusi vidēji ap 50 no 200 darbiniekiem - pārsvarā uzņēmuma veikalus apkalpojošo personālu, sacīja "New Rosme" valdes priekšsēdētājs Edgars Štelmahers.

"Uzņēmums atbilda dīkstāves pabalsta saņemšanas prasībām - pārdošanas apjomu kritums salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu pārsniedza 20% un eksporta apjomi ir lielāki par 0,5 miljoniem eiro. Mums ir 18 veikali un sakarā ar to slēgšanu, darbiniekus pieteicām dīkstāves pabalstam," sacīja Štelmahers.

Savukārt ražošana uzņēmumā netika pārtraukta, tiesa divus mēnešus uzņēmums 80% ražošanas jaudu veltīja higiēnisko daudzkārt lietojamo sejas masku ražošanai, apakšveļas ražošanas apjomi bijuši mazāki.

No saražotajām sejas maskām 20-30% tika realizētas Baltijas valstu tirgū, bet pārējās eksportētas uz Rietumeiropas tirgiem, stāstīja Štelmahers.

"Patlaban pilnā apjomā atsākas apakšveļas ražošana, jo pieaug pasūtījumu skaits. Sejas masku ražošana vēl nedaudz turpinās, taču vairs ne iepriekšējos apjomos," sacīja Štelmahers.

Viņš piebilda, ka jūnijā uzņēmums jau tuvosies vēsturiskajiem pārdošanas apjomiem, līdz ar to vairs nekvalificēsies dīkstāves pabalsta nosacījumiem un darbinieki tam vairs netiks pieteikti.

Jau ziņots, ka "New Rosme" apgrozījums pagājušajā gadā bija 5,788 miljoni eiro, kas ir par 3,1% mazāk nekā 2018. gadā, bet uzņēmuma peļņa palielinājās par 11,1% un bija 203 056 eiro.

"New Rosme" ir meitasuzņēmumi Igaunijā, Baltkrievijā un Krievijā, kuri nodrošina būtisku apgrozījuma daļu un arī peļņu. Konsolidētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 6 607 586 eiro, bet konsolidētā peļņa - 277 198 eiro. Savukārt 2018. gadā konsolidētais apgrozījums bija 6 571 585 eiro un tika gūta 238 467 eiro peļņa.

"New Rosme" reģistrēta 1993. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 920 706 eiro. "New Rosmes" vienīgā īpašniece ir Zviedrijas holdingkompānija "Swegmark Invest".

Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir pašu modelēto korsešu izstrādājumu ražošana un tirdzniecība Eiropas Savienības un NVS valstu tirgos. Otrs darbības virziens ir šūšanas pakalpojumu sniegšana Zviedrijas un citiem Eiropas uzņēmumiem.